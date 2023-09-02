«Лада» проиграла в первом матче после возвращения в КХЛ
«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ.
Команда тренера Олега Браташа уступила «Трактору» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на преимущество по броскам в створ – 32:19.
Автором гола «Лады» стал Никита Попугаев.
Напомним, команда вернулась в КХЛ в нынешнем сезоне. Тольяттинский клуб уже выступал в лиге с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.
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Команда очень сырая. Если проводить аналогии с яичницей, то яйца ещё даже не разбили, а только вытащили из холодильника 😬