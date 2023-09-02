«Лада» проиграла в первом матче после возвращения в КХЛ

«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на преимущество по броскам в створ – 32:19.

Автором гола «Лады» стал Никита Попугаев.

Напомним, команда вернулась в КХЛ в нынешнем сезоне. Тольяттинский клуб уже выступал в лиге с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Благодарю Путина, откликнувшегося на обращение тольяттинцев. Он дал поручение, и это стало возможным»