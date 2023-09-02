«Лада» проиграла в первом матче после возвращения в КХЛ

Теги Лада Трактор Олег Браташ КХЛ Никита А. Попугаев Хоккей

«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ.

Команда тренера Олега Браташа уступила «Трактору» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на преимущество по броскам в створ – 32:19.

Автором гола «Лады» стал Никита Попугаев.

Напомним, команда вернулась в КХЛ в нынешнем сезоне. Тольяттинский клуб уже выступал в лиге с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Благодарю Путина, откликнувшегося на обращение тольяттинцев. Он дал поручение, и это стало возможным»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна
Трактор с победой. Достойным соперником. Как обычно на тоненкого. Блажиевский отстой.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Окунев
кислый невнятный матч . Трактор , не чего интересного .
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_abc_
Трансляция из Тольятти ужасна. Специально старались вернуть замшелый дух 90-х?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
strashnov
Всё повторяется!!! Выиграли все кубки в межсезонье, а потом одно уныние.посмотрите количество бросков! 19 бросков за 60 минут. Я считаю ,что Трактору победу подарил Проскуряков. Надеюсь что это только начало. Что я ошибаюсь. Но Трактор выглядел не очень хорошо. Посмотрим как сыграют с Ак Барсом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий С
Молодцы ребята первый матч будет увереность в следующий матче
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Пока рано делать выводы!! Пусть сыграют матчей хотя-бы 5-6.. А там уже будем смотреть, критиковать или хвалить!!! Первый матч сезона. думаю они его не хотели проигрывать... да и Лада не мальчики для битья!!! Почти же со Ска играли между прочим!!)) И тем более у Лады была очень огромное желание сыграть хорошо первый матч в КХЛ перед своими бллещиками!!! А если говорить про невезение кипера Лады, то мы тоже первый год подарили из-за невезения защитника... Плюс в штангу попадали.. Вот завтра будет хороший экзамен с Ак Барсом...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ Сергей Окунев
кислый невнятный матч . Трактор , не чего интересного .
Соглашусь с тем, что у "Трактора", - но только (не в обиду) не "не чего", а "ничего" интересного. До боли узнаваемый почерк игры нашей команды. Очень надеялся на то, что А.Гатиятулин в межсезонье в конце концов посидит над учебниками по тактике, может быть позаимствует что-нибудь полезного от работы тренеров других команд, - ведь это же не является зазорным. Но, увы, в игре так и не видно ничего нового.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
memphis
Классная атмосфера на арене. Тольятти соскучился по такому.
Команда очень сырая. Если проводить аналогии с яичницей, то яйца ещё даже не разбили, а только вытащили из холодильника 😬
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ Анатолий С
Молодцы ребята первый матч будет увереность в следующий матче
Да, вполне уверенно "Лада" провела свой дебютный матч. Если бы не этот "несчастный случай" с Подъяпольским (его "ляп" во 2-й пропущенной шайбе), то ещё неизвестно, как закончился бы этот матч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey2517
Трактор с победой!Но игра не очень…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fedorksv1961@icloud.com
Ответ Сергей Окунев
кислый невнятный матч . Трактор , не чего интересного .
Надо любить Трактор, они же не роботы! Потерпи , земляк!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Ответ Анатолий С
Молодцы ребята первый матч будет увереность в следующий матче
согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий