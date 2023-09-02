Березин о натурализации легионеров: «Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда»
Максим Березин высказался о получении легионерами КХЛ российского гражданства.
– Как относишься к приобретению российского гражданства иностранными игроками?
– Провокация! (смеется) Все все видят и понимают. Все методы хороши, каждый менеджер хочет максимально укомплектовать команду и использовать для этого всевозможные ресурсы.
Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда, – сказал защитник «Лады» Березин.
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