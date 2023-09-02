Березин о натурализации легионеров: «Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда»

Максим Березин высказался о получении легионерами КХЛ российского гражданства.

– Как относишься к приобретению российского гражданства иностранными игроками?

– Провокация! (смеется) Все все видят и понимают. Все методы хороши, каждый менеджер хочет максимально укомплектовать команду и использовать для этого всевозможные ресурсы.

Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда, – сказал защитник «Лады» Березин.