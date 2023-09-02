Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Благодарю Путина, откликнувшегося на обращение тольяттинцев. Он дал поручение, и это стало возможным»

Дмитрий Азаров поблагодарил президента РФ за помощь в возвращении «Лады» в КХЛ.

Сегодня « » проводит первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после возвращения в лигу.

«Дорогие друзья, мы вместе этого хотели. Я обещал, что мы этого добьемся, и мы это сделали. «Лада» – в КХЛ.

Я хочу еще раз вспомнить, как это произошло, поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина, который откликнулся на обращение тольяттинцев, дал поручение, и это стало возможным.

Давайте пожелаем нашей хоккейной дружине успехов. Пусть им сопутствует удача, которая нужна в спорте. Остальное они заслужат своей самоотверженностью и мужеством, своей самоотдачей и желанием соответствовать званию элитарного российского клуба», – заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.