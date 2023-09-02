Губернатор Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Благодарю Путина, откликнувшегося на обращение тольяттинцев. Он дал поручение, и это стало возможным»

Теги Лада Владимир Путин КХЛ Дмитрий Азаров Политика Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Азаров поблагодарил президента РФ за помощь в возвращении «Лады» в КХЛ.

Сегодня «Лада» проводит первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после возвращения в лигу.

«Дорогие друзья, мы вместе этого хотели. Я обещал, что мы этого добьемся, и мы это сделали. «Лада» – в КХЛ.

Я хочу еще раз вспомнить, как это произошло, поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина, который откликнулся на обращение тольяттинцев, дал поручение, и это стало возможным.

Давайте пожелаем нашей хоккейной дружине успехов. Пусть им сопутствует удача, которая нужна в спорте. Остальное они заслужат своей самоотверженностью и мужеством, своей самоотдачей и желанием соответствовать званию элитарного российского клуба», – заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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35 комментариев

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Александр Романов
Скоро без его указа в туалет сходить нельзя будет
+62
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АлексейВ
Прошла весна, настало лето! Спасибо Путину за это!
+52
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Alex Nobilius
Очередной виток кольцевания российской истории. Я рос в 70е и хорошо помню подобные выступления. Ни было им числа. Только тогда благодарили за все "Дорогого Леонида Ильича". Чем все это окончилось, хорошо известно.
Почему весь мир развивается по спирали и только Россия по замкнутому кругу?
+36
0
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Александр Колосов
Ответ Alex Nobilius
Очередной виток кольцевания российской истории. Я рос в 70е и хорошо помню подобные выступления. Ни было им числа. Только тогда благодарили за все "Дорогого Леонида Ильича". Чем все это окончилось, хорошо известно. Почему весь мир развивается по спирали и только Россия по замкнутому кругу?
Почитай Гоголя или Салтыкова-Щедрина, совсем обалдеешь. Точь-в-точь описывают современную Россию
+27
0
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lenson
Экономист Путин дал поручение продавать нефть и газ за китайские и индийские фантики, в результате возник дефицит валюты и рубль улетел в космос.
Этот спец везде лезет в чем ничего не понимает
+21
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Сергей Николаенко
Ответ Александр Романов
Скоро без его указа в туалет сходить нельзя будет
Монархия. Вам ли не знать)))
+15
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Mbest77
Ответ Водяра
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Это Обама их научил. Сообщите в прокуратуру, очень похоже, что это иностранные агенты.
+13
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Atsuktuvas
Ответ lenson
Экономист Путин дал поручение продавать нефть и газ за китайские и индийские фантики, в результате возник дефицит валюты и рубль улетел в космос. Этот спец везде лезет в чем ничего не понимает
Улетел в космос и столкнулся с Луной...
+8
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Atsuktuvas
А он может дать поручение, чтобы все спортсмены оказались в ситуации 23 февраля 2022 года ?
+6
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R
Ответ АлексейВ
Прошла весна, настало лето! Спасибо Путину за это!
прошло лето, настала осень, благодарны(нет) деду очень.
+4
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goducks
Гол, с подачи Блохина, забивает Балтача.
Это личная заслуга Леонида Ильича (с)
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Сергей Павлов
👅
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Алексей Сорокин
То есть для финансирования команды из бюджета региона нужно поручение ВВП. Тогда благодарность абсолютно понятна, появилась очередная неконтролируемая кормушка губеру.
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Sebastian Debussy
Вот так всегда, пока сверху не прикажут сами не черта не делают, стоило царю отдать команду, сразу и деньги появилось, и все условия, так и живём
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Денис Кораблёв
Хорош политику со спортом смешивать! Даёшь Рязань в 🏒кхл 🏒 К кому обратиться?🤪
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saskha
0,8 Газзаева. Зачёт
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DeltaForce
Ответ Александр Невский
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Смотреть на него как он скукоживается, для чего еще)
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Alex Nobilius
Ответ Александр Колосов
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День Сурка.... Безжалостный и бесконечный.
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Ilya Bobrin
добился он🤣
виртуоз менеджмента
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RBChannel
Без пожилого человека в этой стране никуда:))
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Segren
Ответ Александр Невский
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Юрий Воронин
Утром мажу бутерброд — / Сразу мысль: а как народ? / И икра не лезет в горло, / И компот не льется в рот! (с)
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Заборостроитель
И сказал: «Жить лучше будем!» ...🎤
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Александр Колосов
Видать дохрена денег выделил наш царь
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cachootb
сколько лет прошло с тех пор...
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