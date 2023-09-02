Игорь Григоренко о словах про «Ладу» и уровень ВХЛ: «Это было до трансферов, команда была сырая. Мальчиками для битья игроки точно не будут»

Игорь Григоренко взял назад слова про «Ладу» как команду уровня ВХЛ.

Сегодня стало известно, что воспитанник тольяттинского хоккея занял пост советника генерального директора клуба.

«Мальчиками для битья хоккеисты «Лады» точно не будут. Не спорю, в июне я давал интервью и сомневался. Но я стал постепенно за командой смотреть, следил за ней на предсезонных турнирах. С ребятами пообщался, посмотрел на них изнутри.

Ребята действительно серьезно настроены. Им реально есть что доказывать. Команда собрана хорошая, боевая. Посмотрите предсезонку, они ни в чем не уступали ни «Ак Барсу», ни кому‑либо еще. Понятно, что на старте может потрясти, но сезон должен быть хороший.

И мои слова, которые были произнесены, они были произнесены до того момента, пока произошли трансферы. Была сырая команда», – сказал Григоренко.

Игорь Григоренко: «Непонятно для кого и для чего «Лада» заявилась в КХЛ. Видим команду уровня ВХЛ – происходящее не вписывается ни в какие ворота»