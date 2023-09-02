Директор «Лады»: «Мы за возвращение 5 легионеров. Это усилит конкуренцию и интерес к КХЛ»

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Директор «Лады» высказался о возможном увеличении лимита на легионеров.

Ранее президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов выступил за возвращение пяти иностранцев в лиге.

«Мы только за возвращение пяти легионеров. Это усилит конкуренцию и интерес к лиге. Команды из нижней части таблицы подтянутся к топ-клубам.

Конкуренция и так растет: каждая команда может бороться с лидерами. А с пятью иностранцами уровень только поднимется», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

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