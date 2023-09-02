Александр Кожевников: «Хоккеисты ближе к народу, чем футболисты, попроще. Те более великие, у них денег побольше! Закрываются, оскорбляют журналистов»

Александр Кожевников считает, что хоккеисты ближе к народу, чем футболисты.

«Хоккей – более открытый вид спорта для болельщиков и журналистов, чем футбол. Это связано с руководством видов спорта.

В хоккее, значит, относятся к прессе нормально. Футболисты же более великие, у них денег побольше! Как-то им надо себя охранять (смеется).

Футболисты закрываются, но получается только хуже, бывают оскорбления журналистов. Хоккеисты ближе к народу, они попроще», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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