Александр Кожевников: «Хоккеисты ближе к народу, чем футболисты, попроще. Те более великие, у них денег побольше! Закрываются, оскорбляют журналистов»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия КХЛ Александр Кожевников деньги Хоккей

Александр Кожевников считает, что хоккеисты ближе к народу, чем футболисты.

«Хоккей – более открытый вид спорта для болельщиков и журналистов, чем футбол. Это связано с руководством видов спорта.

В хоккее, значит, относятся к прессе нормально. Футболисты же более великие, у них денег побольше! Как-то им надо себя охранять (смеется).

Футболисты закрываются, но получается только хуже, бывают оскорбления журналистов. Хоккеисты ближе к народу, они попроще», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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17 комментариев

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rarog
Точно, вот, бывало, зайдешь в Пятëрочку а там Малкин выбирает бананы, Ковальчук майонез в тележку кладёт, Овечкин на кассу торопится
+44
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+44
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градус ненависти
В КХО всего лишь по 90 лямов в год зарплаты, настоящие люди из народа
+20
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+20
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stas82
Ответ rarog
Точно, вот, бывало, зайдешь в Пятëрочку а там Малкин выбирает бананы, Ковальчук майонез в тележку кладёт, Овечкин на кассу торопится
И все со своим пакетом
+12
0
+12
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pavlenko_15
Ответ rarog
Точно, вот, бывало, зайдешь в Пятëрочку а там Малкин выбирает бананы, Ковальчук майонез в тележку кладёт, Овечкин на кассу торопится
И карту просят бонусную
+11
0
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Олег Сагайдачный
Что-то много Кожевникова стало на футболе. Опять 19 летний звезду свою ловит.
+10
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+9
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Max Zhomkov
прав на 100%! вон Федотов даже строчку отслужил...
+4
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Shadow1882
Или, вот, случай был. Один двукратный олимпийский чемпион по хоккею назвал футбол любимых сотнями тысяч человек клубов второсортными и всячески возмущался их существованию на ТВ
+3
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Архитектор Мендисабаль
Какая-то заказуха пошла антифутбольная. И испражняются сплошь хоккеисты.
+3
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Лютик
Так выпьем за это!)
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Pertinax Gandi
У хоккеистов тоже денег навалом. Чем они ближе к народу, так это тем, что бухают гораздо чаще и больше, чем футболисты. Потому как во-первых они гораздо здоровее физически, в них входит больше бухла, во-вторых в футболе всё-таки бегать надо 90 минут, с похмелья особо не побегаешь. А в хоккее встал на коньки и поехал. 15 секунд проездил, уже меняться. Даже если взять советские времена, футболисты спивались в основном уже по окончании карьеры. А хоккеисты бухали во время карьеры и оставались при этом великими. Харламов, Мальцев, Васильев, Коноваленко, Рагулин.
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catcher69
– Вот! Если Быков с Захаркиным такие прекрасные специалисты – почему их иностранцы не приглашают? Тренеры сборной! С языком!

– Есть ответ?

– Потому что в Европе всё понимают. За чем они погнались и что делали в сборной России. Люди думают: ребята, вы и у нас начнете деньги зарабатывать, а не командой заниматься.

– Вы с Захаркиным общались?

– Мы не здороваемся. Недавно столкнулись на турнире ФСО. Захаркина пригласили на церемонию награждения. Так он в спортивном костюме явился. Хотя бы джинсы для приличия натянул. Но, видимо, все время о хоккее размышляет. И об этом… как его… Поребрике. Нет – пондусе! Не представляю, как ему удалось зомбировать Быкова. Все-таки чувствуется, что Славе не хватает уверенности.
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prosto D.
Совсем недавно какой-то хоккеист избил человека за то, что тот поздоровался с его подругой.
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TiNO
Много ума не надо одного великовозрастного лба отождествлять со всеми футболистами в стране.
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Заборостроитель
Те ещё конъютурщики
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Александр Жердин
Мне вот что интересно, был момент, на футбол наезжали фигуристы.Сейчас - хоккеисты. Правда и там и там были не слишком умные люди . К чему всё это? Жаба душит от популярности футбола?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ rarog
Точно, вот, бывало, зайдешь в Пятëрочку а там Малкин выбирает бананы, Ковальчук майонез в тележку кладёт, Овечкин на кассу торопится
А на кассе Фетисов орет: Галя! У нас отмена!
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