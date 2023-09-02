Александр Кожевников: «Хоккеисты ближе к народу, чем футболисты, попроще. Те более великие, у них денег побольше! Закрываются, оскорбляют журналистов»
Александр Кожевников считает, что хоккеисты ближе к народу, чем футболисты.
«Хоккей – более открытый вид спорта для болельщиков и журналистов, чем футбол. Это связано с руководством видов спорта.
В хоккее, значит, относятся к прессе нормально. Футболисты же более великие, у них денег побольше! Как-то им надо себя охранять (смеется).
Футболисты закрываются, но получается только хуже, бывают оскорбления журналистов. Хоккеисты ближе к народу, они попроще», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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– Есть ответ?
– Потому что в Европе всё понимают. За чем они погнались и что делали в сборной России. Люди думают: ребята, вы и у нас начнете деньги зарабатывать, а не командой заниматься.
– Вы с Захаркиным общались?
– Мы не здороваемся. Недавно столкнулись на турнире ФСО. Захаркина пригласили на церемонию награждения. Так он в спортивном костюме явился. Хотя бы джинсы для приличия натянул. Но, видимо, все время о хоккее размышляет. И об этом… как его… Поребрике. Нет – пондусе! Не представляю, как ему удалось зомбировать Быкова. Все-таки чувствуется, что Славе не хватает уверенности.