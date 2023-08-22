Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу КХЛ Никита Нестеров Матч ТВ Хоккей

Никита Нестеров сказал, что хоккей является спортом номер один в России.

– Какой спорт № 1 в России – футбол или хоккей?

– Хоккей у нас № 1. Просто посмотрите, кто что выигрывал - этим все сказано. У хоккеистов есть золото Олимпиады, чемпионатов мира.

Уровень мастерства у наших футболистов ниже, чем у лучших игроков планеты. Это тоже очевидно. А в хоккее наши звезды на виду.

Вообще, я футбол не очень люблю. И даже практически в него не играю. Легко можно травму получить, – сказал капитан хоккейного ЦСКА

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28 комментариев

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Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
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+25
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Pb-SE
В хоккей Россия играет гораздо лучше, но всё-таки футбол более популярный. Популярность не всегда связана с достижениями. Иначе все смотрели бы синхронное плавание.
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+19
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Mark Safa
Ответ Den_94
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Так ты первый прибежал, зачем кого-то ждать 😅?
+18
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vzi
Ответ Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
Стоит сказать, когда в 2008 выиграли золото ЧМ в Квебеке, то народные гуляния тоже были.
Но после побед над Голландией в 2008 и Испанией в 2018 было масштабней.
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Дмитрий Валерьевич
В футбол играть могут все, в хоккей нет и этим всё сказано.... Ещё бы футбол с хоккеем с мячом сравнил, там так вообще всегда практически в финале Россия если играет.
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Mark Safa
Ответ Den_94
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А катающихся по льду мужиков которые гоняются за шайбой, типа норм, да?🤔
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Артём Сергеев
просто посмотрите уровень конкуренции в футболе и хоккее
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Осоавиахим
Просто посмотрите, чего и сколько выигрывали хоккеисты с мячом! Хоккеисты с шайбой им в подметки не годятся.
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Савелий Крапивкин
По этой логике спорт номер один это синхронное плавание
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Мельников Михаил
Я ещё раз под подобной публикацией напишу про Бенди. Если судить только по титулам - Спорт номер один у нас - хоккей с мячом.
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Собиратель хаоса
Ответ Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
С олимпийским золотом я бы не сравнивал, потому что все прекрасно понимали, что это за золото. Скорее Квебек 2008, вот там действительно победили лучших из лучших. Но и тут есть нюанс - народное ликование в 2008 было в первую очередь из-за того, что это был первый крупный успех с 1993 года, до этого были сплошные позоры и 11-е места на ЧМ, за исключением Нагано-98. Людям дали то, чего они так долго ждали. Победа на том же ЧМ-2009 уже так не воспринималась, приелось. Аналогично в футболе - после многолетних позоров, невыходов из группы, 1-7 в Лиссабоне, победа над голландцами казалась чудом. Поэтому многие и ликовали. Я это к чему - не совсем корректно сравнивать популярность по уровню ликующих на улицах. Когда мы действительно в чем-то сильны и побеждаем каждый год, это уже не вызывает того эффекта. Но это не значит, что за этим никто не следит, просто уровень эмоций меньше.
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Pb-SE
Ответ Mark Safa
В Хоккей Россия конечно играет намного лучше чем футбол, ну каких-то достижение после 2018, вообще не было… даже беларусов не смогли выиграть 🤣🤷🏽‍♂️
Так а что было после 2018? Ковид, война, да предвоенная олимпиада. Особо и не успели нигде поучаствовать
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AIBOLIT66
идёт подмена понятий, спорт номер один тот, у которого больше трофеев? тогда фигурное катание, а может биатлон или лыжи, борьба, лёгкая атлетика...Шахматы, кстати...
а спорт номер один тот, которым больше всего увлечены или занимаются. Я и хоккеем увлекался и футболом, но это на севере страны, 60 градусов Северной широты.
А в Краснодаре и Ростове и льда не видели. Так что каждый кулик хвалит своё болото, а спорт номер один футбол.
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marshal .masha
Победы хоккеистов не добавляют интереса болельщиков, футбол по интересу болельщиков как был номер один, так им и остается. Страшно представить чтобы было , если бы наши футболисты, ещё бы что то выигрывали или хотя бы до финала доходили))
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Адильхан Абдусаламов
В хоккее полторы калеки играют от силы,в футбол весь мир.
Несопоставимый уровень конкуренции.
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Артем Гладских
Ответ Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
согласен
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AIBOLIT66
Ответ vzi
Стоит сказать, когда в 2008 выиграли золото ЧМ в Квебеке, то народные гуляния тоже были. Но после побед над Голландией в 2008 и Испанией в 2018 было масштабней.
золото Квебека и 9 побед подряд на ЧМ сборной СССР...
Тогда , в СССР, народных гуляний не было, победа на ЧМ была нормой, я лично ждал после 17-2 против США или 16-0 против Финляндии забьют 20 голов или не забьют.
Тогда ещё можно было бы поспорить, кто первый номер.
А сегодня хоккей мне не заходит, уж больно на сквош похож...
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Tosha NeoN
Ответ Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
Настоящую олимпиаду то не выигрывали, если бы выиграли, может и реакция на это от общественности была бы адекватно той, что была на ЧМ
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Алексей Иванов
Ответ Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
Чм по хоккею в Москве сильно праздновали несмотря что была ночь на понедельник
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diadiasasha59
Ответ Ложный Латераль
А теперь посмотрите на реакцию фанатов на выход в 1/4 финала ЧМ 2018, и любую победу сборной России по хоккею. Даже олимпийское золото хоккейной сборной не празднуют так, как это делали после отбитого пенальти Акинфеева. Люблю хоккей, но там от силы 6 команд в целом мире сильных. Футбол выше, почти в любой стране) почти
Хватит уже говорить про отбитый пенальти.Акинфеев прыгал не в тот угол,Аспас просто напросто случайно попал ему в ногу.Такие случаи бывают.Нам просто повезло.
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Mark Safa
Ответ Pb-SE
В хоккей Россия играет гораздо лучше, но всё-таки футбол более популярный. Популярность не всегда связана с достижениями. Иначе все смотрели бы синхронное плавание.
В Хоккей Россия конечно играет намного лучше чем футбол, ну каких-то достижение после 2018, вообще не было… даже беларусов не смогли выиграть 🤣🤷🏽‍♂️
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Den_94
Ответ Иван Иванов
Особенно золото 2018 в Пекине, "очень ценное" Как можно сравнивать, конкуренцию в футболе и в хоккее где по сути играют 6-7 сборных а остальные играют роль статистов. Вот когда будет золото Олимпиады настоящей а не фейковой тогда и поговорим а пока вы даже в призеры в сильнейших составах не попадали с 2002 года и то слава картофельным листьям что спутали карты обыграв Шведов, так тоже возможно с деревянными медалями были бы. Да и ЧМ вы с 14 года не выигрывали про Молодежку и вовсе молчу.
Вы вашу математику как хотите подводите к нужному знаменателю, но факт остаётся фактом: достижения российского футбола - это днище даже не по сравнению с миром, а по сравнение с остальными видами спорта в России
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