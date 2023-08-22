Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»
Никита Нестеров сказал, что хоккей является спортом номер один в России.
– Какой спорт № 1 в России – футбол или хоккей?
– Хоккей у нас № 1. Просто посмотрите, кто что выигрывал - этим все сказано. У хоккеистов есть золото Олимпиады, чемпионатов мира.
Уровень мастерства у наших футболистов ниже, чем у лучших игроков планеты. Это тоже очевидно. А в хоккее наши звезды на виду.
Вообще, я футбол не очень люблю. И даже практически в него не играю. Легко можно травму получить, – сказал капитан хоккейного ЦСКА.
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Но после побед над Голландией в 2008 и Испанией в 2018 было масштабней.
а спорт номер один тот, которым больше всего увлечены или занимаются. Я и хоккеем увлекался и футболом, но это на севере страны, 60 градусов Северной широты.
А в Краснодаре и Ростове и льда не видели. Так что каждый кулик хвалит своё болото, а спорт номер один футбол.
Несопоставимый уровень конкуренции.
Тогда , в СССР, народных гуляний не было, победа на ЧМ была нормой, я лично ждал после 17-2 против США или 16-0 против Финляндии забьют 20 голов или не забьют.
Тогда ещё можно было бы поспорить, кто первый номер.
А сегодня хоккей мне не заходит, уж больно на сквош похож...