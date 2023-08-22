Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»

Никита Нестеров сказал, что хоккей является спортом номер один в России.

– Какой спорт № 1 в России – футбол или хоккей?

– у нас № 1. Просто посмотрите, кто что выигрывал - этим все сказано. У хоккеистов есть золото Олимпиады, чемпионатов мира.

Уровень мастерства у наших футболистов ниже, чем у лучших игроков планеты. Это тоже очевидно. А в хоккее наши звезды на виду.

Вообще, я футбол не очень люблю. И даже практически в него не играю. Легко можно травму получить, – сказал капитан хоккейного .

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