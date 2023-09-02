Шемберг о Федотове: «Пешка в конфликте КХЛ с ИИХФ и НХЛ. Единственная альтернатива игре за ЦСКА – вернуться в армию»
Шимон Шемберг считает Ивана Федотова пешкой в конфликте КХЛ с НХЛ и ИИХФ.
«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.
26-летний голкипер провел первый официальный матч после года службы на Северном флоте.
«Иван Федотов используется как пешка в этом конфликте КХЛ с ИИХФ и НХЛ. У него действительно нет особого выбора.
Он не может поехать за границу, единственная альтернатива игре за ЦСКА – вернуться в армию», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ в соцсети.
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Тем более после года в армии второй раз Федотова уже на срочку не призвать. Так что Шемберг с Тардифом могут это своей аудитории втюхивать.
Надо слать уже этих клоунов подальше.
С военкоматом, кстати, в прошлом году были весёлые истории у толпы людей. В основном у тех, кто был как-то связан с Уфой.
Но в армию можно уехать только 1 раз.
Вон, например, ФБКшный циркач Шаведдинов. Съездил на экскурсию на Новую Землю в армию. И что, он после финиша срочки полюбил Россиюшку и не уехал за границу?))