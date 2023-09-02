Шемберг о Федотове: «Пешка в конфликте КХЛ с ИИХФ и НХЛ. Единственная альтернатива игре за ЦСКА – вернуться в армию»

Теги ЦСКА ИИХФ НХЛ КХЛ Шимон Шемберг Иван Федотов Хоккей

Шимон Шемберг считает Ивана Федотова пешкой в конфликте КХЛ с НХЛ и ИИХФ.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

26-летний голкипер провел первый официальный матч после года службы на Северном флоте. 

«Иван Федотов используется как пешка в этом конфликте КХЛ с ИИХФ и НХЛ. У него действительно нет особого выбора.

Он не может поехать за границу, единственная альтернатива игре за ЦСКА – вернуться в армию», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ в соцсети. 

Журналист Лысенков: «ЦСКА прячет Федотова – меня пресс-атташе начал выгонять, обещая вызвать охрану. Боитесь, что он лишнее скажет?»

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

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19 комментариев

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Операция Ы
В какую "за границу" он не может поехать?)) Хотя да, ОАЭ и Мальдивы уже практически не заграница))
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FaithDevotion
Ответ goshforever
У Федотова отобрали паспорт и он не может из страны выехать?) Ну-ну. Не хотели бы они с агентом - не пошли бы в ЦСКА. Тем более после года в армии второй раз Федотова уже на срочку не призвать. Так что Шемберг с Тардифом могут это своей аудитории втюхивать.
Забавно, что это сказано было на фоне того, что Федотов после службы прекрасно за пределы страны на отдых в Эмираты выезжал)
+12
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Mi4eL
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
никуда он уже не уедет. собственность Есмантовича. Зачем клубу НХЛ заключать контакт с человеком который их не соблюдает?)
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goshforever
У Федотова отобрали паспорт и он не может из страны выехать?) Ну-ну. Не хотели бы они с агентом - не пошли бы в ЦСКА.

Тем более после года в армии второй раз Федотова уже на срочку не призвать. Так что Шемберг с Тардифом могут это своей аудитории втюхивать.
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AVKU
То, что Федотов пешка, это факт. Но это и его выбор тоже. Плывёт по течению, отдав решения на откуп клубу. Может это и лучший вариант для него, но что касается НХЛ и международной федерации, то могут и с него спросить. Контракты он подписывает, а значит его ответственность тоже есть.
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NACfoRekcuF
Шемберг хорошо знает что говорит, взгляд то изнутри. Еврейские, то есть европейские функционеры хороши в интригах и все время что-то там двигают, пешки, кони, люди пытаясь у кого-то что-то отжать и заставить платить и каяться. Деньги, власть и шахматы, одна любовь у шембергоподобных. А люди, так, пешки.
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Stewee
Курица - не птица, Дубай - не заграница?))
Надо слать уже этих клоунов подальше.
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Разрушающий мифы
Ответ goshforever
У Федотова отобрали паспорт и он не может из страны выехать?) Ну-ну. Не хотели бы они с агентом - не пошли бы в ЦСКА. Тем более после года в армии второй раз Федотова уже на срочку не призвать. Так что Шемберг с Тардифом могут это своей аудитории втюхивать.
Сначала думал, что это тролли пишут. А сейчас становится понятным, что просто какие-то малолетки, либо люди с умом малолеток. Федотов со своим агентом нарушили устные договорённости с "очень уважаемыми" людьми, после чего его по щелчку пальцев упаковали в армию. По окончании службы его элементарно заставили отрабатывать те самые нарушенные договорённости. Какие-то альтернативные варианты по всей видимости ни его, ни его агента не устроили, поэтому они сейчас помалкивают в тряпочку. Куда на фиг он сбежит? Вчера эти самые "уважаемые люди" показали всему миру свою сущность, притянув к этому даже Генпрокуратуру и руководитель КХЛ дрожал, бледнел и нёс сочинённую ими пургу. Кто-нибудь из здесь пишущих в реальной жизни рискнул бы вступить с этими "уважаемыми людьми" с огромной властью в открытое противостояние? Ответ риторический. Они бы вам каждый день пинка давали, а вы бы ещё перед ними извинялись. А то не хотели бы, не пошли бы. Смешной наив.
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Евгений Мешков
скоро на ЧМ альтернативой энхловцам будут игроки из пивных лиг, Шемберг) как тебе такое?)
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Евгений
Ещё один еврей русофоб вылез
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goshforever
Ответ Евгений Мешков
скоро на ЧМ альтернативой энхловцам будут игроки из пивных лиг, Шемберг) как тебе такое?)
Сначала надо бы отказаться от денег российских букмекеров. Которым обещали ЧМ в Петербурге в ИИХФ и баснословный выхлоп, а в итоге "опять обманули" (с)
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Machine Head
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hett
Ответ FaithDevotion
Забавно, что это сказано было на фоне того, что Федотов после службы прекрасно за пределы страны на отдых в Эмираты выезжал)
так там наша военная база
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goshforever
Ответ Разрушающий мифы
Сначала думал, что это тролли пишут. А сейчас становится понятным, что просто какие-то малолетки, либо люди с умом малолеток. Федотов со своим агентом нарушили устные договорённости с "очень уважаемыми" людьми, после чего его по щелчку пальцев упаковали в армию. По окончании службы его элементарно заставили отрабатывать те самые нарушенные договорённости. Какие-то альтернативные варианты по всей видимости ни его, ни его агента не устроили, поэтому они сейчас помалкивают в тряпочку. Куда на фиг он сбежит? Вчера эти самые "уважаемые люди" показали всему миру свою сущность, притянув к этому даже Генпрокуратуру и руководитель КХЛ дрожал, бледнел и нёс сочинённую ими пургу. Кто-нибудь из здесь пишущих в реальной жизни рискнул бы вступить с этими "уважаемыми людьми" с огромной властью в открытое противостояние? Ответ риторический. Они бы вам каждый день пинка давали, а вы бы ещё перед ними извинялись. А то не хотели бы, не пошли бы. Смешной наив.
Вспомнил всяких ПапаКабановых, посмеялся. Ну да, никто никогда у нас против уважаемых людей не шёл.

С военкоматом, кстати, в прошлом году были весёлые истории у толпы людей. В основном у тех, кто был как-то связан с Уфой.
Но в армию можно уехать только 1 раз.

Вон, например, ФБКшный циркач Шаведдинов. Съездил на экскурсию на Новую Землю в армию. И что, он после финиша срочки полюбил Россиюшку и не уехал за границу?))
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goshforever
Ответ FaithDevotion
Забавно, что это сказано было на фоне того, что Федотов после службы прекрасно за пределы страны на отдых в Эмираты выезжал)
С ним ездил особист из ЦСКА явно же. И в плавках рядом на пляже лежал
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Machine Head
Ответ Mi4eL
никуда он уже не уедет. собственность Есмантовича. Зачем клубу НХЛ заключать контакт с человеком который их не соблюдает?)
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Machine Head
Ответ Mi4eL
я же тебе и говорю. никуда он больше не поедет.
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Mi4eL
Ответ Machine Head
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как вчера. ради бога. пусть радует )
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