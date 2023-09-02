Шемберг о Федотове: «Пешка в конфликте КХЛ с ИИХФ и НХЛ. Единственная альтернатива игре за ЦСКА – вернуться в армию»

Шимон Шемберг считает Ивана Федотова пешкой в конфликте КХЛ с НХЛ и ИИХФ.

« » одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

26-летний голкипер провел первый официальный матч после года службы на Северном флоте.

«Иван Федотов используется как пешка в этом конфликте КХЛ с ИИХФ и НХЛ. У него действительно нет особого выбора.

Он не может поехать за границу, единственная альтернатива игре за ЦСКА – вернуться в армию», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ в соцсети.

Журналист Лысенков: «ЦСКА прячет Федотова – меня пресс-атташе начал выгонять, обещая вызвать охрану. Боитесь, что он лишнее скажет?»

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!