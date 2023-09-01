Кожевников о решении КХЛ по Федотову: «Надо быть независимыми, как НХЛ. Тогда нас начнут уважать. А финны и шведы в любом случае будут против нас»

Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Правильно решили. Раз лига и федерация разрешили Федотову играть, значит, есть юридическое обоснование этому. Здорово, что парень будет играть. За своих надо биться и не обращать внимания на ИИХФ.

Нам надо быть независимыми, как НХЛ, чтобы в наши дела не лезли. Тогда нас начнут уважать. А финны и шведы, эти негодяи, в любом случае будут против нас», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

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