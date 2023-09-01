Кожевников о решении КХЛ по Федотову: «Надо быть независимыми, как НХЛ. Тогда нас начнут уважать. А финны и шведы в любом случае будут против нас»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

«Правильно решили. Раз лига и федерация разрешили Федотову играть, значит, есть юридическое обоснование этому. Здорово, что парень будет играть. За своих надо биться и не обращать внимания на ИИХФ.

Нам надо быть независимыми, как НХЛ, чтобы в наши дела не лезли. Тогда нас начнут уважать. А финны и шведы, эти негодяи, в любом случае будут против нас», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

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9 комментариев

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Максим Макеев
Кончится все тем что русские будут уезжать в 16 лет,а иностранцы не будут приезжать совсем
Иди развлекайся «независимый»
+23
-1
+22
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Мадина Уйгурова
Я не пойму наших руководителей. У них какие-то комплексы? Что это за желание вечное показать свою силу, свои ракеты, свою независимость и т.д. Какие-то уголовные понятия и принципы.
+21
-1
+20
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Bartez1986
несколько дней назад Кожева говорил, что война с ИИХФ не нужна. видимо, на опохмел тогда не было
+12
0
+12
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Максим Макеев
Ответ Мадина Уйгурова
Я не пойму наших руководителей. У них какие-то комплексы? Что это за желание вечное показать свою силу, свои ракеты, свою независимость и т.д. Какие-то уголовные понятия и принципы.
Гоголь не зря написал «Шинель»
Это воистину пророческое произведение
Русский народ несмотря на уйму классных качеств имеет в племени вот таких вот «маленьких» людей
+9
-2
+7
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Sergio19882007
Опять старый переобулся)
+6
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Рус Киссенжер
####ь ! он же четыре дня назад диаметрально противоположное говорил. то есть совсем другое!
+6
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Сергей Галынский
Пятница. Вечер.
Кожевников и Анисин уже сбегали в КБ.
Запасаемся попкорном пацаны,вечер перестает быть томным
+3
0
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RussianKiwi
Ответ Максим Макеев
Кончится все тем что русские будут уезжать в 16 лет,а иностранцы не будут приезжать совсем Иди развлекайся «независимый»
Не будут. НХЛ эже заявили что продолжат уважать контракты
+1
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Алар
Не стоит слушать нездоровых на голову людей!
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