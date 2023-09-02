Журналист Лысенков: «ЦСКА прячет Федотова – меня пресс-атташе начал выгонять, обещая вызвать охрану. Боитесь, что он лишнее скажет?»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Хоккей

Павел Лысенков заявил, что ЦСКА не дает журналистам общаться с Иваном Федотовым.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Любопытно по Ивану Федотову, что ЦСКА его старательно прячет от прессы. Его после матча не было в раздевалке.

Сказали, что он находится на процедурах у врача.

Я ждал в микст-зоне, мимо прошли многие хоккеисты из ЦСКА – но Федотов там не пошел, и пресс-атташе начал выгонять меня, обещая вызвать охрану.

Выгнать журналиста из микст-зоны с помощью охранников – нормально придумал, да?

На сборах в Минске, где были только два журналиста, пресс-служба ЦСКА запрещала даже задавать другим игрокам вопросы, где есть фамилия «Федотов». Это вообще анекдот.

Причем я видел Ивана в отеле, поболтал с ним накоротке. На то же лайф-интервью на легкие темы он был готов: «Вообще без проблем». На другие темы: «Если разрешит пресс-служба».

Но если вы так в себе уверены, что Иван Федотов будет играть за ЦСКА – почему вы не даете с ним говорить? Боитесь, что он что-то лишнее скажет?

Обратите внимание: в истории с Федотовым говорят вообще все, миллион голосов. Не хватает только одного – самого Федотова», – написал журналист Павел Лысенков.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

7 комментариев

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RBChannel
Ответ memphis
Бред. Мнение Федотова ждут многие. А так скрывать игрока - это прошлый век. Но наш хоккей на всех парах туда и стремится с такими руководителями.
Его мнение - подписаний контракт с ЦСКА. Что тебе в этом не понятно?
Не хотел бы, легко уехал из отпуска без заезда в Россию. Виза американская у него есть. Из страны выпускали. Какое мнения тебя интересует? Есть корпоративная этика. Есть контракты, в которых прописано твое мнение. Или ты серьезно считаешь, как лысенков, что тебе под запись что-то скажут. Тут тогда один вопрос, кто из вас больший идиот?:))
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