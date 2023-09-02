Элиас Линдхольм: «Готов остаться в «Калгари», но нам еще о многом нужно договориться. Город красивый, есть чем заняться – рестораны, шопинг и все такое»

Теги Калгари НХЛ Элиас Линдхольм Хоккей

Элиас Линдхольм заявил, что готов остаться в «Калгари».

Ранее сообщалось о нежелании 28-летнего шведа подписывать новое соглашение с «Флэймс».

Действующий контракт нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона. Утверждалось, что игрок может запросить 8-8,5 млн в год. 

«Я готов остаться. В основном этим вопросом будут заниматься клуб и мой агент. Нам еще о многом нужно договориться, но я готов рассмотреть такую возможность. 

У меня остался один год по контракту. Если дела пойдут не так, как планировалось, то я стану свободным агентом. Ничего странного тут нет. Посмотрим.

Город красивый, здесь есть чем заняться – хорошие рестораны, шопинг и все такое. И в целом мне нравится Канада как страна», – сказал Линдхольм. 

В прошедшем сезоне он занял второе место в списке бомбардиров команды, набрав 64 (22+42) балла в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в лиге Линдхольм записал на свой счет 513 (203+310) очков в 743 играх.

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