«Калгари» надеется продлить контракт с Линдхольмом. Форвард может запросить от 8 до 8,5 млн долларов в год

Теги Калгари НХЛ Элиас Линдхольм Эллиотт Фридман Хоккей

«Калгари» хочет переподписать контракт с Элиасом Линдхольмом.

Канадский клуб по-прежнему надеется договориться о новом контракте с нападающим, несмотря на то, что ранее сообщалось о нежелании Элиаса Линдхольма подписывать соглашение с «Калгари».

Инсайдер Эллиотт Фридман в эфире NHL Network предположил, что зарплата форварда по новому договору может составить от 8 до 8,5 миллиона долларов в год.

Действующий контракт нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне он занял второе место в списке бомбардиров команды, набрав 64 (22+42) балла в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в лиге Линдхольм записал на свой счет 513 (203+310) очков в 743 играх.

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4 комментария

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khayembii
Обменивать нахрен
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Maxim Shumov
В следующем сезоне в лиге появится вторая Аризона
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