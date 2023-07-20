«Калгари» надеется продлить контракт с Линдхольмом. Форвард может запросить от 8 до 8,5 млн долларов в год

«Калгари» хочет переподписать контракт с Элиасом Линдхольмом.

Канадский клуб по-прежнему надеется договориться о новом контракте с нападающим, несмотря на то, что ранее сообщалось о нежелании подписывать соглашение с .

Инсайдер Эллиотт Фридман в эфире NHL Network предположил, что зарплата форварда по новому договору может составить от 8 до 8,5 миллиона долларов в год.

Действующий контракт нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне он занял второе место в списке бомбардиров команды, набрав 64 (22+42) балла в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в лиге Линдхольм записал на свой счет 513 (203+310) очков в 743 играх.