Лучич о том, почему игроки уходят из «Калгари»: «Старая арена, в городе бывает холодновато и мало что происходит. Не сходишь на матч НБА или MLB»

Теги Бостон Калгари НБА НХЛ Милан Лучич MLB Scotiabank Saddledome Хоккей

Милан Лучич рассказал о том, почему игроки уходят из Калгари.

В последние 2 года клуб по своему желанию покинули форварды Джонни Годро, Мэттью Ткачак и Тайлер Тоффоли.

Их примеру могут последовать Ноа Хэнифин, Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд. 

35-летний Лучич отыграл за «Флэймс» 4 сезона и недавно вернулся в «Бостон», подписав контракт в качестве свободного агента. 

«Мне там понравилось. Прекрасное место, чтобы жить и играть. Когда зимой с гор дует теплый ветер (фён, местное название – чинук, прим. Sports.ru), становится по-настоящему приятно. Конечно, бывает и холодновато. 

Мы все любим арену Saddledome, но она старая. Это главное. В целом Калгари – небольшой город, в котором мало что происходит, кроме игр «Флэймс». В выходной день ты не сходишь на матч НБА или MLB.

Выезды бывают непростыми. Опять же, я просто пытаюсь донести до вас то, о чем думают парни», – сказал нападающий. 

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14 комментариев

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Виталий Коваленко
Ответ memphis
Им как-будто тыщ 30 за сезон платят. За такие ЗП можно и забить на состояние арены и отсутствие других лиг в городе.
да, но за те же "не 30 тыщ в сезон" можно с комфортом играть в каком-нибудь Нью-Йорке. Еще и на налогах сэкономишь...
+22
-1
+21
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memphis
Им как-будто тыщ 30 за сезон платят. За такие ЗП можно и забить на состояние арены и отсутствие других лиг в городе.
+17
-6
+11
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memphis
Ответ Виталий Коваленко
да, но за те же "не 30 тыщ в сезон" можно с комфортом играть в каком-нибудь Нью-Йорке. Еще и на налогах сэкономишь...
Но на всех "нью-йорков" не хватит)
+9
0
+9
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Bobby Clarke
"зимой с гор дует теплый ветер [фён]"

Чинук, насколько я помню. Из-за него ОИ88 проходили при температуре +12+14.
+7
0
+7
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Александр Балабанов
Ответ Bobby Clarke
"зимой с гор дует теплый ветер [фён]" Чинук, насколько я помню. Из-за него ОИ88 проходили при температуре +12+14.
Чинук - местное название, фён - самого явления.

Из вики: The interior Chinooks are occasional warm, dry föhn winds blowing down the eastern sides of interior mountain ranges
+4
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+4
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gombocrew
Эдмонтон по сути такой же город как и Калгари, с таким же климатом и отсутствием команд НБА и МЛБ. Но никто оттуда не бежит, так что далеко не в этом дело.
+3
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+3
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andzay
Ответ memphis
Им как-будто тыщ 30 за сезон платят. За такие ЗП можно и забить на состояние арены и отсутствие других лиг в городе.
хоккей это не вся жизнь. есть ещё и семьи, дети у многих
+3
-1
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Latenight Radio
Ответ Александр Балабанов
Чинук - местное название, фён - самого явления. Из вики: The interior Chinooks are occasional warm, dry föhn winds blowing down the eastern sides of interior mountain ranges
И всё-таки фёдор, чинук он сказал

"I enjoyed it and embraced it and think it’s a great place to play and live, and when the chinook winds come through in the winter, it makes it real nice,” said the cerebral Vancouver native
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Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Калгари – самый экологически чистый миллионник в мире. Один из лучших городов и мест для жизни. А этому горбатому цыгану матчи НБА по выходным подавай.
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Маэсстро
Да вроде "Шинук" он называется у нас, как и много ещё чего в Городе!
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memphis
Ответ andzay
хоккей это не вся жизнь. есть ещё и семьи, дети у многих
Одно дело, когда в городе нет качественных соцобъектов или не хватает необходимых услуг. Но уж не состояние арены и матчи НБА приводить в минус.
В том и суть, что игроки получают столько, что могут свою семью хоть весь сезон развлекать другими городами и странами. Тем более Лучик с 6-миллионным контрактом.
+1
-1
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"Kuzya"
Ответ memphis
Но на всех "нью-йорков" не хватит)
Так уходят именно востребованные люди, которым точно будут платить эти миллионы в более комфортных городах
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Александр Балабанов
Ответ Latenight Radio
И всё-таки фёдор, чинук он сказал "I enjoyed it and embraced it and think it’s a great place to play and live, and when the chinook winds come through in the winter, it makes it real nice,” said the cerebral Vancouver native
Я в курсе, спасибо.
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Дмитрий Фещенко
Ответ gombocrew
Эдмонтон по сути такой же город как и Калгари, с таким же климатом и отсутствием команд НБА и МЛБ. Но никто оттуда не бежит, так что далеко не в этом дело.
Им повезло заиметь пару топ игроков с которыми многие хотят быть в команде и чуть ли не самая крутая арена. А так тоже из Нефти ехали и переходить туда не стремились.
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