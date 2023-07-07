Лучич о том, почему игроки уходят из «Калгари»: «Старая арена, в городе бывает холодновато и мало что происходит. Не сходишь на матч НБА или MLB»

Милан Лучич рассказал о том, почему игроки уходят из Калгари.

В последние 2 года клуб по своему желанию покинули форварды Джонни Годро, Мэттью Ткачак и Тайлер Тоффоли.

Их примеру могут последовать Ноа Хэнифин, Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд.

35-летний отыграл за «Флэймс» 4 сезона и недавно вернулся в « », подписав контракт в качестве свободного агента.

«Мне там понравилось. Прекрасное место, чтобы жить и играть. Когда зимой с гор дует теплый ветер (фён, местное название – чинук, прим. Sports.ru), становится по-настоящему приятно. Конечно, бывает и холодновато.

Мы все любим арену Saddledome, но она старая. Это главное. В целом – небольшой город, в котором мало что происходит, кроме игр «Флэймс». В выходной день ты не сходишь на матч НБА или MLB.

Выезды бывают непростыми. Опять же, я просто пытаюсь донести до вас то, о чем думают парни», – сказал нападающий.