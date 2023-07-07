Лучич о том, почему игроки уходят из «Калгари»: «Старая арена, в городе бывает холодновато и мало что происходит. Не сходишь на матч НБА или MLB»
Милан Лучич рассказал о том, почему игроки уходят из Калгари.
В последние 2 года клуб по своему желанию покинули форварды Джонни Годро, Мэттью Ткачак и Тайлер Тоффоли.
Их примеру могут последовать Ноа Хэнифин, Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд.
35-летний Лучич отыграл за «Флэймс» 4 сезона и недавно вернулся в «Бостон», подписав контракт в качестве свободного агента.
«Мне там понравилось. Прекрасное место, чтобы жить и играть. Когда зимой с гор дует теплый ветер (фён, местное название – чинук, прим. Sports.ru), становится по-настоящему приятно. Конечно, бывает и холодновато.
Мы все любим арену Saddledome, но она старая. Это главное. В целом Калгари – небольшой город, в котором мало что происходит, кроме игр «Флэймс». В выходной день ты не сходишь на матч НБА или MLB.
Выезды бывают непростыми. Опять же, я просто пытаюсь донести до вас то, о чем думают парни», – сказал нападающий.
Чинук, насколько я помню. Из-за него ОИ88 проходили при температуре +12+14.
Из вики: The interior Chinooks are occasional warm, dry föhn winds blowing down the eastern sides of interior mountain ranges
"I enjoyed it and embraced it and think it’s a great place to play and live, and when the chinook winds come through in the winter, it makes it real nice,” said the cerebral Vancouver native
В том и суть, что игроки получают столько, что могут свою семью хоть весь сезон развлекать другими городами и странами. Тем более Лучик с 6-миллионным контрактом.