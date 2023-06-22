Баклунд не хочет оставаться в «Калгари». Линдхольм тоже, Хэнифина могут обменять, Ткачак и Годро ушли прошлым летом

Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд может сменить клуб.

Стало известно, что 34-летний нападающий склоняется к тому, чтобы не подписывать новое соглашение с канадским клубом.

Действующее соглашение с кэпхитом 5,35 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона, после чего он может выйти на рынок свободных агентов.

Отмечается, что ситуация с Баклундом еще может измениться, и в «Калгари» на это надеются. Шведский хоккеист играет за «Флэймс» на протяжении всей карьеры – с сезона-2008/09.

Ранее появилась информация, что Элиас Линдхольм также не собирается продлевать договор с командой.

Кроме того, начались разговоры о возможном обмене Ноа Хэнифина из-за его нежелания подписывать новый контракт с командой.

В прошлом межсезонье из «Калгари» ушел Мэттью Ткачак – его обменяли во «Флориду», а также команду покинул Джонни Годро, который после выхода на рынок свободных агентов перебрался в «Коламбус».

В минувшем сезоне « » не попал в плей-офф.