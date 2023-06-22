Баклунд не хочет оставаться в «Калгари». Линдхольм тоже, Хэнифина могут обменять, Ткачак и Годро ушли прошлым летом

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Микаэль Баклунд Хоккей

Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд может сменить клуб.

Стало известно, что 34-летний нападающий склоняется к тому, чтобы не подписывать новое соглашение с канадским клубом.

Действующее соглашение Микаэля Баклунда с кэпхитом 5,35 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона, после чего он может выйти на рынок свободных агентов.

Отмечается, что ситуация с Баклундом еще может измениться, и в «Калгари» на это надеются. Шведский хоккеист играет за «Флэймс» на протяжении всей карьеры – с сезона-2008/09.

Ранее появилась информация, что Элиас Линдхольм также не собирается продлевать договор с командой.

Кроме того, начались разговоры о возможном обмене Ноа Хэнифина из-за его нежелания подписывать новый контракт с командой.

В прошлом межсезонье из «Калгари» ушел Мэттью Ткачак – его обменяли во «Флориду», а также команду покинул Джонни Годро, который после выхода на рынок свободных агентов перебрался в «Коламбус».

В минувшем сезоне «Калгари» не попал в плей-офф.

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13 комментариев

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Gord Lane
Ну что, вернёмся к разговору о налоговой нагрузке в разных штатах и в Канаде. Вегас, Флорида, Тампа, хорошие конечно команды, сильные, особенно когда игроки очень и сами хотят туда попасть.
Пока лига не придумает что нибудь с налоговыми льготами или с плавающим потолком, ситуация будет только усугубляться
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chto s licom?
так склоняется или нет
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Misson
Вот так за одно межсезонье из очень крепкой команды можно скатиться до уровня подвалов Запада. А они навыписывали длинных и тяжелых контрактов Кадри, Юбердо и Уигару.
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Bdv68
Ответ chto s licom?
так склоняется или нет
да нет наверное
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copti_san
Ответ chestermag
Что не так в Калгари?
Абсолютно такая же ситуация, что и в Виннипеге. На КС шансов нет и не привидится в ближайшее время, а без этого тратить свой прайм на то, чтобы находиться в серых Калгари и в Виннипеге никто не хочет
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2fwqqk46z7
Итого: остаются 10млный баст Юбердо, и 7млный такой же баст, да еще и без мотивации особой - Кадри. Единственное светлое пятно Тоффоли, Андерссон еще мб в защите ... и мрак, я не знаю честно что будет с командой в ближайшее время, обидно очень, еще чуть больше года назад мы были почти контендером с реальными шансами на бидон, сейчас остались фактически ни с чем, да еще и платежку попортили жирными контрактами. Вывод один: в Канаду едут игроки за контрактом уже с бидоном за плечами, мотивации тут нет соответственно и результата тоже((((
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j_jms
Прослышали, что в Виннипеге будут вакпнсии
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chto s licom?
Ответ Bdv68
да нет наверное
"может да, а может нет, а может пошел ты!"
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Рамиль Кизимов
Ответ chestermag
Что не так в Калгари?
Играют в сарае (по североамериканским меркам)? Договорились таки о новом стадионе, но до него ещё минимум 3-5 лет.
С точки зрения самого города не стал бы равнять Калгари с Виннипегом. Калгари всё таки мегаполис со всеми вытекающими
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T0ughguy
Ответ 2fwqqk46z7
Итого: остаются 10млный баст Юбердо, и 7млный такой же баст, да еще и без мотивации особой - Кадри. Единственное светлое пятно Тоффоли, Андерссон еще мб в защите ... и мрак, я не знаю честно что будет с командой в ближайшее время, обидно очень, еще чуть больше года назад мы были почти контендером с реальными шансами на бидон, сейчас остались фактически ни с чем, да еще и платежку попортили жирными контрактами. Вывод один: в Канаду едут игроки за контрактом уже с бидоном за плечами, мотивации тут нет соответственно и результата тоже((((
Это расплата за слив Джиордано, он был душой команды. А так все может быть не так плохо, Юбердо умеет играть в хоккей как и Кадри, возможно новый тренер сможет исправить ситуацию. Им бы железного первого центра.
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