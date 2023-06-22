Баклунд не хочет оставаться в «Калгари». Линдхольм тоже, Хэнифина могут обменять, Ткачак и Годро ушли прошлым летом
Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд может сменить клуб.
Стало известно, что 34-летний нападающий склоняется к тому, чтобы не подписывать новое соглашение с канадским клубом.
Действующее соглашение Микаэля Баклунда с кэпхитом 5,35 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона, после чего он может выйти на рынок свободных агентов.
Отмечается, что ситуация с Баклундом еще может измениться, и в «Калгари» на это надеются. Шведский хоккеист играет за «Флэймс» на протяжении всей карьеры – с сезона-2008/09.
Ранее появилась информация, что Элиас Линдхольм также не собирается продлевать договор с командой.
Кроме того, начались разговоры о возможном обмене Ноа Хэнифина из-за его нежелания подписывать новый контракт с командой.
В прошлом межсезонье из «Калгари» ушел Мэттью Ткачак – его обменяли во «Флориду», а также команду покинул Джонни Годро, который после выхода на рынок свободных агентов перебрался в «Коламбус».
В минувшем сезоне «Калгари» не попал в плей-офф.
Пока лига не придумает что нибудь с налоговыми льготами или с плавающим потолком, ситуация будет только усугубляться
С точки зрения самого города не стал бы равнять Калгари с Виннипегом. Калгари всё таки мегаполис со всеми вытекающими