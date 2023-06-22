Линдхольм не планирует продлевать контракт с «Калгари». Он второй бомбардир команды с 64 очками в прошлом сезоне

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Элиас Линдхольм Хоккей

Элиас Линдхольм собирается уйти из «Калгари».

Действующий контракт 28-летнего нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона, после чего швед может выйти на рынок свободных агентов.

Сообщается, что «Калгари» сделал предложение о новом соглашении, но еще не получил ответа от хоккеиста.

Как передает инсайдер Фрэнк Серавалли, внутри НХЛ говорят о том, что Элиас Линдхольм склоняется к тому, чтобы не продлевать договор с канадским клубом.

Шведский игрок выступает за «Калгари» с сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне он занял второе место в списке бомбардиров команды, набрав 64 (22+42) балла в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в лиге Линдхольм записал на свой счет 513 (203+310) очков в 743 играх.

3 комментария

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2fwqqk46z7
Линдхольм и Хэнифин походу до свидания! За первого особенного жалко, один из лучших форвардов Калгари последних лет. Вот и возможность Конрою проявить себя, латать дыры обязательно надо, ключевых игроков теряем.
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Cbj Fan
Фридмэн говорит другое, также как и Джонсон. Весело там. Но болельщиков Калгари жаль. Надеюсь, что хотя бы получат хороших игроков/ драфт пики.
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Александр Тихенко
Просрать Хэмилтона и Фокса ради Линдхольма и Хэнифина. После просрать Линдхольма. Хэнифин днарь и тот уходит. Легендарно.
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