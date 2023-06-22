Линдхольм не планирует продлевать контракт с «Калгари». Он второй бомбардир команды с 64 очками в прошлом сезоне

Элиас Линдхольм собирается уйти из «Калгари».

Действующий контракт 28-летнего нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона, после чего швед может выйти на рынок свободных агентов.

Сообщается, что «Калгари» сделал предложение о новом соглашении, но еще не получил ответа от хоккеиста.

Как передает инсайдер Фрэнк Серавалли, внутри говорят о том, что склоняется к тому, чтобы не продлевать договор с канадским клубом.

Шведский игрок выступает за « » с сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне он занял второе место в списке бомбардиров команды, набрав 64 (22+42) балла в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в лиге Линдхольм записал на свой счет 513 (203+310) очков в 743 играх.