Линдхольм не планирует продлевать контракт с «Калгари». Он второй бомбардир команды с 64 очками в прошлом сезоне
Элиас Линдхольм собирается уйти из «Калгари».
Действующий контракт 28-летнего нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона, после чего швед может выйти на рынок свободных агентов.
Сообщается, что «Калгари» сделал предложение о новом соглашении, но еще не получил ответа от хоккеиста.
Как передает инсайдер Фрэнк Серавалли, внутри НХЛ говорят о том, что Элиас Линдхольм склоняется к тому, чтобы не продлевать договор с канадским клубом.
Шведский игрок выступает за «Калгари» с сезона-2018/19.
В прошедшем сезоне он занял второе место в списке бомбардиров команды, набрав 64 (22+42) балла в 80 матчах регулярного чемпионата.
Всего в лиге Линдхольм записал на свой счет 513 (203+310) очков в 743 играх.
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