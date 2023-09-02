Миронов о Гусеве: «Лидер. Создает много стопроцентных моментов, надо только закрыть глаза и по шайбе попасть»

Андрей Миронов рассказал о лидерских качествах форварда «Динамо» Никиты Гусева.

«Ребята — профессионалы, много лет играют в . Мы два месяца уже вместе, тренируемся и проводим матчи. Все уже отлично друг друга знают, сплотились.

— лидер, в какой бы команде он ни был. Игрок, который создает много стопроцентных моментов для своих партнеров, надо только закрыть глаза и по шайбе попасть. — отличный мастер, он усилил нашу защитную линию.

Стоит ли ждать связки защитников Ожиганов – ? Все может быть. Сезон длинный, естественно, будут и перестановки в составе, тем более сочетания защитников часто меняются. Мы с ним катались в начале предсезонки, потом нас разбили, тренерский штаб пробовал новые сочетания», — сказал капитан московского « ».