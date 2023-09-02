Миронов о Гусеве: «Лидер. Создает много стопроцентных моментов, надо только закрыть глаза и по шайбе попасть»

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов рассказал о лидерских качествах форварда «Динамо» Никиты Гусева.

«Ребята — профессионалы, много лет играют в КХЛ. Мы два месяца уже вместе, тренируемся и проводим матчи. Все уже отлично друг друга знают, сплотились.

Гусев — лидер, в какой бы команде он ни был. Игрок, который создает много стопроцентных моментов для своих партнеров, надо только закрыть глаза и по шайбе попасть. Ожиганов — отличный мастер, он усилил нашу защитную линию.

Стоит ли ждать связки защитников Ожиганов – Миронов? Все может быть. Сезон длинный, естественно, будут и перестановки в составе, тем более сочетания защитников часто меняются. Мы с ним катались в начале предсезонки, потом нас разбили, тренерский штаб пробовал новые сочетания», — сказал капитан московского «Динамо».

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1 комментарий

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Igbin
А если глаза не закрыть, то шансов попасть по шайбе нет?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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