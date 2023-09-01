Президент ЦСКА о Федотове: «Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме. Пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать решение»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Президент ЦСКА рассказал о переговорах с «Филадельфией» по Ивану Федотову.

Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме.

Мы созванивались с генеральным менеджером, пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение», – заявил Игорь Есмантович. 

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили

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19 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Потрясающе. Сначала запихали его в армию, когда контракт с Филадельфией был подписан, потом положили болт на то, что контракт был заморожен и подписали с ним новый, плюнули на все запреты и прочее, а теперь говорят, что пытались договориться? Ну не наглость ли это? Где-то даже циничность.
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Федя Бирюков
себя опозорили и лигу подставили🤦‍♂️🤦‍♂️
+29
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+23
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SmilingBy
Мы долго пытались не воровать игрока, но натуру свою пожить не смогли
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Вадим flanec
Циничность? А когда организовывала НХЛ побег Могильного и Федорова, всё значит правильно было сделано? Типа спёрли игроков, и всё путём и ладом. Интересно рассуждаете о циничности.
Вот только не надо врать. Могильный захотел сам бежать, потому что хотел жить нормально и играть в хоккей. Никто его не воровал, ему лишь помогли перебраться в штаты
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Lari
Ответ Вадим flanec
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Могильного, никто и не крал, он сам сбежал от таких как ты совков. Также Фёдоров сбежал, а не крали его.
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snekker
Пришлось 😁
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76er
А, так это Бриер во всем виноват )
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Al561
А что они там обсуждали?
- Типа наш клиент нас кинул и заключил с вами контракт, но мы его к вам не отпустили и не отпустим, согласны?
- У нас контракт с этим парнем
- Нет, это у нас контракт с этим парнем, а также сам парень, а вы можете идти в ж..у)))
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Goose
Ответ Вадим flanec
Циничность? А когда организовывала НХЛ побег Могильного и Федорова, всё значит правильно было сделано? Типа спёрли игроков, и всё путём и ладом. Интересно рассуждаете о циничности.
Но тогда не было даже условной договорённости об уважении контрактов. Сейчас же ЦСКА нарушает эту договорённость, и теперь НХЛ сможет также "воровать" игроков, только рычагов для этого у них куда больше
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Cruel Snake
Дайте беспрепятственно уехать в NHL, будет отличное 👌 решение
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brig_Mercury
Представляю себе этот диалог:
Лец ми спик фром май харт ин инглиш. Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд Федотов Иван...
What nonsense is this?
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Сергей Мошкович
т.е. пытались договориться, не получилось и решили сделать финт в своих традициях ведения дел
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