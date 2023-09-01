Президент ЦСКА о Федотове: «Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме. Пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать решение»

Президент ЦСКА рассказал о переговорах с «Филадельфией» по Ивану Федотову.

Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме.

Мы созванивались с генеральным менеджером, пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение», – заявил Игорь Есмантович.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили