Президент ЦСКА о Федотове: «Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме. Пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать решение»
Президент ЦСКА рассказал о переговорах с «Филадельфией» по Ивану Федотову.
Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме.
Мы созванивались с генеральным менеджером, пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение», – заявил Игорь Есмантович.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.
Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили
- Типа наш клиент нас кинул и заключил с вами контракт, но мы его к вам не отпустили и не отпустим, согласны?
- У нас контракт с этим парнем
- Нет, это у нас контракт с этим парнем, а также сам парень, а вы можете идти в ж..у)))
Лец ми спик фром май харт ин инглиш. Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд Федотов Иван...
What nonsense is this?