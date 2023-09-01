Морозов о решении по Федотову: «Не считаем, что это приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и другими федерациями. Мы не нарушаем норм, готовы соблюдать трансферные соглашения»

Алексей Морозов прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

– Опасаетесь ли вы возможных санкций со стороны ИИХФ?

– Как известно, сегодня ЦСКА подал апелляцию в ИИХФ, юристы будут разбираться, принимать решение.

– Не выйдут ли из лиги команды из Китая и Казахстана?

– Не надо домысливать. Мы живем в Российской Федерации и должны жить по законам страны.

Мы не согласны с решением ИИХФ, мы не нарушаем норм и готовы соблюдать трансферные соглашения. Не считаем, что решение приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и с другими национальными федерациями.

– Федотов будет играть на протяжении всего срока дисквалификации?

– Федотов в заявке на эту игру, будет ли он играть дальше – решение тренерского штаба, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.