Морозов о решении по Федотову: «Не считаем, что это приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и другими федерациями. Мы не нарушаем норм, готовы соблюдать трансферные соглашения»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Алексей Морозов КХЛ Барыс Федерация хоккея Казахстана Иван Федотов Куньлунь Ред Стар Sports.ru - Казахстан Хоккей

Алексей Морозов прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

– Опасаетесь ли вы возможных санкций со стороны ИИХФ? 

– Как известно, сегодня ЦСКА подал апелляцию в ИИХФ, юристы будут разбираться, принимать решение.

– Не выйдут ли из лиги команды из Китая и Казахстана? 

– Не надо домысливать. Мы живем в Российской Федерации и должны жить по законам страны.

Мы не согласны с решением ИИХФ, мы не нарушаем норм и готовы соблюдать трансферные соглашения. Не считаем, что решение приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и с другими национальными федерациями.

– Федотов будет играть на протяжении всего срока дисквалификации? 

– Федотов в заявке на эту игру, будет ли он играть дальше – решение тренерского штаба, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

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21 комментарий

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Красный чай
Нормальный руководитель после такого ушел бы в отставку.
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last_guard
Ответ Красный чай
Нормальный руководитель после такого ушел бы в отставку.
Кто ж добровольно от теплой сиськи откажется. Делать ничего не надо, только барину кланяться.
+45
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+45
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iPatrick
Обновленный рейтинг мировых лиг по хоккею по версии Росстата:
1. КХЛ
+23
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Лёша, лучше вообще ничего не говори больше. Об тебя вытерли ноги и показали твоё место. Лучше просто уйди в отставку, покажи хоть немного мужества
+18
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Мадина Уйгурова
Скорее всего скажут, что казахи и другие леги, что будут играть в КХЛ получат дисквал на сборную в случае продолжения игры тут и все легионеры претендующие на игру в сборных уедут. Барысу лучше выйти из КХЛ тоже
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Sobachkin
Все по методичке сверху. Приспособленец
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Глеб Глебыч
Болею за Ак Барс. Морозов был любимым игроком в детстве. Очень жаль, что из классного хоккеиста не вышло классного руководителя и просто честного человека.
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SmilingBy
Какие отношения? С вами теперь даже разговаривать никто не будет из мира хоккея.
+13
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Деревянная рука
Морозов как очередной пример тем кто видит в спортсменах кумиров.Вот такими они становятся.Тряпка
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Сергей Галынский
Морозов,уйди в отставку,не позорься совсем как Третьяк
R.I.P КХЛ и благодарим за это Сечина,Есмантовича,Третьяка(ФХР же дискву дала,ео теперь язык в 5й точке). Хороший был зоккей
+8
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gospodin_nikto
Барыс на выход, можно чемп не начинать! Отличный обмен, Федотов на Барыс((
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shahmur
Потом мы удивляемся санкциям
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Mi4eL
Леша ну ты дурак ?
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Lari
Тряпка Морозов бесхребетная. Лучше помалкивай.
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Dragon10
Как минимум один плюс, вертели Третьяка на... А что Морозов говорит, вообще не имеет значения, через пять минут может что то другое проблеять.
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