Евгений Свечников: «Если бы Андрей был здоров, «Каролина» взяла бы Кубок Стэнли. Добавь его и Пачиоретти… Это очень обидно»

Теги Ак Барс травмы Каролина Кубок Стэнли КХЛ Макс Пачиоретти Евгений Свечников Андрей Свечников Хоккей

Евгений Свечников высказался о травме своего брата Андрея.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников получил повреждение крестообразных связок по ходу сезона-2022/23 и пропустил плей-офф.

 – У вашего брата недавно была операция на колене. Насколько эта травма похожа на ту, из-за которой вы однажды пропустили целый сезон?

– Та же травма, но разные ситуации. Мне было тяжелее. Я еще был не адаптирован к НХЛ. Я стоял перед самым важным моментом в карьере. И у меня так все получилось…Но это жизнь. Я благодарен всему, что со мной происходило.

У Андрея есть бэкграунд, опыт, длинный контракт, какие-то гарантии. Все не так плохо, хотя, конечно, нет удачного момента для получения травмы. Но если бы Андрей был здоров, уверен, «Каролина» взяла бы Кубок Стэнли. Добавь его и Пачиоретти…Это очень обидно.

Мы смотрели игры плей-офф вместе с ним. В душе все разрывалось! Я ощущал ту боль, что он испытывал в тот момент. Я брата очень люблю и желаю ему кубков и индивидуальных побед, – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

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1 комментарий

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Direct free kick
Фредди не очень умён
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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