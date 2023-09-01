Евгений Свечников: «Если бы Андрей был здоров, «Каролина» взяла бы Кубок Стэнли. Добавь его и Пачиоретти… Это очень обидно»

Евгений Свечников высказался о травме своего брата Андрея.

Форвард «Каролины» получил повреждение крестообразных связок по ходу сезона-2022/23 и пропустил плей-офф.

– У вашего брата недавно была операция на колене. Насколько эта травма похожа на ту, из-за которой вы однажды пропустили целый сезон?

– Та же травма, но разные ситуации. Мне было тяжелее. Я еще был не адаптирован к НХЛ. Я стоял перед самым важным моментом в карьере. И у меня так все получилось…Но это жизнь. Я благодарен всему, что со мной происходило.

У Андрея есть бэкграунд, опыт, длинный контракт, какие-то гарантии. Все не так плохо, хотя, конечно, нет удачного момента для получения травмы. Но если бы Андрей был здоров, уверен, « » взяла бы . Добавь его и Пачиоретти…Это очень обидно.

Мы смотрели игры плей-офф вместе с ним. В душе все разрывалось! Я ощущал ту боль, что он испытывал в тот момент. Я брата очень люблю и желаю ему кубков и индивидуальных побед, – сказал нападающий « » .