«Ак Барс» о новом контракте Радулова: «Переговоры потихоньку ведем с его агентом. Саша знает, пока не погружается в детали»

Теги Ак Барс Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ ТАСС Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах с форвардом Александром Радуловым.

Казанский клуб хочет подписать с 37-летним игроком новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/24.  

«Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали.

У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю», – сказал Марат Валиуллин.

Радулов перешел в «Ак Барс» в прошлом году после истечения срока действия контракта с «Далласом».

В сезоне-2022/23 он стал третьим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав по системе 57 (25+32) очков в 62 матчах регулярки. 

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1 комментарий

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Огюст
Ак Барсу конечно Радулова нужно оставлять у себя новым контрактом -он в игровом тонусе держит всю команду !
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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