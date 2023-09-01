«Ак Барс» о новом контракте Радулова: «Переговоры потихоньку ведем с его агентом. Саша знает, пока не погружается в детали»
Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах с форвардом Александром Радуловым.
Казанский клуб хочет подписать с 37-летним игроком новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/24.
«Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали.
У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю», – сказал Марат Валиуллин.
Радулов перешел в «Ак Барс» в прошлом году после истечения срока действия контракта с «Далласом».
В сезоне-2022/23 он стал третьим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав по системе 57 (25+32) очков в 62 матчах регулярки.
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