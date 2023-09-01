Леонид Вайсфельд: «Ак Барс» – фаворит номер один на Востоке. На длинной дистанции их вряд ли смогут обойти, только если не случится форс-мажор»
Леонид Вайсфельд считает «Ак Барс» фаворитом номер один на Востоке.
– В Казани собирается еще более мощный состав, чем год назад. «Ак Барс» – фаворит номер один на Востоке? Кто-нибудь сможет навязать им борьбу?
– Да, это фаворит номер один. На длинной дистанции вряд ли кто-то сможет их обойти, только если не случится какого-нибудь форс-мажора.
В плей-офф такая вероятность выше, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.
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