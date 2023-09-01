Леонид Вайсфельд: «Ак Барс» – фаворит номер один на Востоке. На длинной дистанции их вряд ли смогут обойти, только если не случится форс-мажор»

Теги Ак Барс Леонид Вайсфельд КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд считает «Ак Барс» фаворитом номер один на Востоке.

– В Казани собирается еще более мощный состав, чем год назад. «Ак Барс» – фаворит номер один на Востоке? Кто-нибудь сможет навязать им борьбу?

– Да, это фаворит номер один. На длинной дистанции вряд ли кто-то сможет их обойти, только если не случится какого-нибудь форс-мажора.

В плей-офф такая вероятность выше, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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5 комментариев

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мик джагер
Ответ Angelgirl
На длинной и не надо! Кошек по весне дерут!
У Кошек З (три) кубка и 5 (пять) финалов!!!!!!!
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Angelgirl
Ответ мик джагер
У Кошек З (три) кубка и 5 (пять) финалов!!!!!!!
Не всегда значит по весне везёт кошкам!
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мик джагер
Ответ Angelgirl
Не всегда значит по весне везёт кошкам!
скажи кому везёт больше?
+1
-1
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Angelgirl
Ответ мик джагер
скажи кому везёт больше?
Кошкам в любом случае повезёт весной, при любом исходе им будет хорошо, потому что Весна!
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