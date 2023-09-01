Евгений Свечников сравнил «Ак Барс» и «Сан-Хосе»: «Атака в Казани в плане мастерства посильнее будет»

Теги Ак Барс Сан-Хосе Александр Радулов НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников считает, что по уровню атаки «Ак Барс» превосходит «Сан-Хосе».

26-летний нападающий отыграл прошлый сезон в составе «Шаркс» (59 матчей в НХЛ, 14 очков, 8+6). 

– Подбор форвардов «Ак Барса» можно сравнить, например, с «Сан-Хосе»?

– Хм. Интересный вопрос. В плане мастерства в Казани атака посильнее будет.

– Каково выходить в звене с таким непохожим ни на кого игроком как Александр Радулов?

– Пока мы провели вместе не так много игр. Но я вижу его ярость и страсть в глазах. У него желание победить присутствует всегда, даже в самом маленьком эпизоде. Он перфекционист!

Но всегда все идеально не будет, поэтому Радулов иногда кипит. Я точно также иногда себя ощущению. А играя с ним, набираюсь этих эмоций, - сказал Свечников.

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21 комментарий

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Maxim Shumov
Значит тут тоже в фарм отправят? Раз даже в более слабом СХ на драфт отказов выставили
+16
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Lari
И это говорит игрок, не сумевший пробиться в основу Сан-Хосе и мечтающий играть в топ 6 Ак Барса. 😂😂😂
Он играл в основе Сан-Хосе
+13
-1
+12
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vdksjs
Кутюр с Гертлом занервничали от этой новости
+12
-1
+11
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Lari
И это говорит игрок, не сумевший пробиться в основу Сан-Хосе и мечтающий играть в топ 6 Ак Барса. 😂😂😂
+14
-7
+7
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Hola Hola
Глупое заявление. С чего бы игроки, слабо проявившие себя в НХЛ, плюс пенсионер Радулов были сильнее, чем состав клуба НХЛ? Где они успели мастерства набраться?
+5
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Алексей Тарлыков
Яшкин то в Аризоне вон кучу шайб нашвырял, а с Радуловым не хотели расставаться выпуская на 30 минут в каждом матче. Шипачев вообще на Морис, Харт и Селке Трофи претендовал, легенда Вегаса одним словом
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Максим Макеев
угу
а теперь вспомни как карьера радулова в нхл кончалась
даже из ротации выводили
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Angelgirl
Терзают смутные сомнения!
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marshal .masha
Фантазер
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Артем Зырянов
Ответ хОКкейный батя
а кто сильнее Кутюра в составе АК? вялик вялый что-ли?
Семенов, который провел в НХЛ 3 матча
Шипачев - 2 матча
Галиев - 20 игр, треть в четвертом звене
А еще есть Петров, который играл в фарм-клубе Айлендерс
И Яшкин, который в Аризоне один ассист в 12 матчах сделал.

Куда уж Кутюру, Гертлу, Бонино и остальным до них.
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Angelgirl
Ответ Mikhail Tchernenko
А Свечников, точно в НХЛ играл?
В PS видимо.
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Lari
Ответ Фёдор Кузнецов
Он играл в основе Сан-Хосе
И? Почему не подлили контракт?
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Александр Базилий
Настолько мастеравитее, что ты тут в первом звене, а там в 3-4
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хОКкейный батя
а кто сильнее Кутюра в составе АК? вялик вялый что-ли?
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Xell
Просто подлизывает. Любой клуб НХЛ имеет глубину состава выше, таланта и молодых проспектов среднем больше и выше чем в самом сильном клубе КХЛ.
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Pavel Filimonov
Что они все употребляют когда такое заявлют?!..
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Mikhail Tchernenko
А Свечников, точно в НХЛ играл?
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Серый
Ну да уж. Я вот фанат Ак Барса, но ведь понятно, что даже у одного из слабейших клубов НХЛ атака сильнее любого клуба КХЛ.
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