Евгений Свечников сравнил «Ак Барс» и «Сан-Хосе»: «Атака в Казани в плане мастерства посильнее будет»
Евгений Свечников считает, что по уровню атаки «Ак Барс» превосходит «Сан-Хосе».
26-летний нападающий отыграл прошлый сезон в составе «Шаркс» (59 матчей в НХЛ, 14 очков, 8+6).
– Подбор форвардов «Ак Барса» можно сравнить, например, с «Сан-Хосе»?
– Хм. Интересный вопрос. В плане мастерства в Казани атака посильнее будет.
– Каково выходить в звене с таким непохожим ни на кого игроком как Александр Радулов?
– Пока мы провели вместе не так много игр. Но я вижу его ярость и страсть в глазах. У него желание победить присутствует всегда, даже в самом маленьком эпизоде. Он перфекционист!
Но всегда все идеально не будет, поэтому Радулов иногда кипит. Я точно также иногда себя ощущению. А играя с ним, набираюсь этих эмоций, - сказал Свечников.
а теперь вспомни как карьера радулова в нхл кончалась
даже из ротации выводили
Шипачев - 2 матча
Галиев - 20 игр, треть в четвертом звене
А еще есть Петров, который играл в фарм-клубе Айлендерс
И Яшкин, который в Аризоне один ассист в 12 матчах сделал.
Куда уж Кутюру, Гертлу, Бонино и остальным до них.