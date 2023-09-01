Евгений Свечников сравнил «Ак Барс» и «Сан-Хосе»: «Атака в Казани в плане мастерства посильнее будет»

Евгений Свечников считает, что по уровню атаки «Ак Барс» превосходит «Сан-Хосе».

26-летний нападающий отыграл прошлый сезон в составе «Шаркс» (59 матчей в НХЛ, 14 очков, 8+6).

– Подбор форвардов « » можно сравнить, например, с « »?

– Хм. Интересный вопрос. В плане мастерства в Казани атака посильнее будет.

– Каково выходить в звене с таким непохожим ни на кого игроком как ?

– Пока мы провели вместе не так много игр. Но я вижу его ярость и страсть в глазах. У него желание победить присутствует всегда, даже в самом маленьком эпизоде. Он перфекционист!

Но всегда все идеально не будет, поэтому Радулов иногда кипит. Я точно также иногда себя ощущению. А играя с ним, набираюсь этих эмоций, - сказал .