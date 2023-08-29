Бабаев о переподписании контрактов в КХЛ: «Хоккеист хочет играть в команде, а там нет денег под потолком. За счет бонусов игрок может получить те же деньги. Не вижу в этом проблем»
Шуми Бабаев высказался о переподписании контрактов в КХЛ.
Ранее СКА перезаключил несколько соглашений с игроками. Кроме того, Дамир Жафяров, являющийся клиентом Бабаева, переподписал контракт с «Ак Барсом» с понижением зарплаты.
«Ситуация такая: хоккеист хочет играть именно в этой команде, а там нет денег под потолком зарплат. За счет бонусов игроки могут получить те же деньги. Я не вижу в этом никаких проблем.
Это дело игрока и команды, как они выходят из этой ситуации. Где-то клубы идут навстречу, где-то – игроки. В условиях потолка зарплат, конечно, все тяжело, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.
Фиктивность потолка косвенно подтверждается везде, не от последних людей в этом бизнесе. Грустно это все