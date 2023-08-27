Прохоркин сменил агента – им стал Шуми Бабаев (Дмитрий Ерыкалов)

Николай Прохоркин сменил агента.

Теперь интересы форварда представляет агент Шуми Бабаев, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

«Николай Прохоркин действительно ушел к Шуми Бабаеву. Ушел он от – в прошлом защитника, потом хоккейного агента, а ныне еще и концертного директора Полины Гагариной.

Прохоркин наряду с Кузьменко долгие годы был одним из главных активов агенства Мухачева, но со временем Андрей начал остывать к хоккейной деятельности. Оно и понятно, Гагарина приносит гораздо больше денег, чем Прохоркин и Ко.

Вряд ли Прохоркин меняет агента, чтобы кому-то сделать щедрую скидку. Очевидно, что Коля все еще намерен оставаться в топовой ценовой категории, несмотря на травмы и то, что от СКА он получил порядка 30 миллионов компенсации.

По идее, можно было бы сделать скидку от привычного ценника как раз на эти 30 миллионов. Но Шуми привык выжимать максимум из клубов», – написал Ерыкалов.

Напомним, 24 августа СКА обменял форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут после обмена сочинцы расторгли контракт с игроком.

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