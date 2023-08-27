Прохоркин сменил агента – им стал Шуми Бабаев (Дмитрий Ерыкалов)

Теги Андрей Мухачев Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Николай Прохоркин сменил агента.

Теперь интересы форварда представляет агент Шуми Бабаев, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

«Николай Прохоркин действительно ушел к Шуми Бабаеву. Ушел он от Андрея Мухачева – в прошлом защитника, потом хоккейного агента, а ныне еще и концертного директора Полины Гагариной.

Прохоркин наряду с Кузьменко долгие годы был одним из главных активов агенства Мухачева, но со временем Андрей начал остывать к хоккейной деятельности. Оно и понятно, Гагарина приносит гораздо больше денег, чем Прохоркин и Ко.

Вряд ли Прохоркин меняет агента, чтобы кому-то сделать щедрую скидку. Очевидно, что Коля все еще намерен оставаться в топовой ценовой категории, несмотря на травмы и то, что от СКА он получил порядка 30 миллионов компенсации.

По идее, можно было бы сделать скидку от привычного ценника как раз на эти 30 миллионов. Но Шуми привык выжимать максимум из клубов», – написал Ерыкалов. 

Напомним, 24 августа СКА обменял форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут после обмена сочинцы расторгли контракт с игроком. 

Хитрость года: 27 минут Прохоркин пробыл игроком «Сочи»! Раскрываем ход СКА и Ротенберга

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9 комментариев

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Анклбрейкер
В нхл теперь
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Yulia Gurchenkova
Скорее всего полетит на Восток за большим контрактом🙈
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Bestcapper
Ответ Yulia Gurchenkova
Скорее всего полетит на Восток за большим контрактом🙈
На Дальний Восток....
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Bobby Clarke
Скажи мне кто твой агент и я скажу кто ты.
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Jarome
Сейчас посыпаются предложения от контендеров НХЛ, но в итоге подпишется с автомобилистом… :)
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GoodZilla
А как это СКА ему 30 лямов выписал, если они его в Сочи обменяли?! Такую инфу КХЛ должна проверять!!!
Хотя... Все все давно понятно...
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Alobama74
ясно... значит к нам. У нас чел покупает клиентов шуми бабаева по оптовой цене
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Strannix
Ну всё, завтра в НХЛ поедет))
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maxibon
Ответ Alobama74
ясно... значит к нам. У нас чел покупает клиентов шуми бабаева по оптовой цене
К вам, это куда?
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