Бабаев о желании КХЛ вернуть 5 легионеров: «Посоветовал бы ввести ценз. Два иностранца, которые добавятся, должны быть с опытом игры в НХЛ и сборных»

Шуми Бабаев высказался о желании КХЛ вернуть прежний лимит на легионеров.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов выступил за возвращение пяти иностранцев в лиге.

– Воспринимаю эти новости позитивно и положительно. Должно быть пять легионеров – я говорил об этом всегда. То, что протащили лимит в три легионера, – это только мешает нашему хоккею.

– Что изменится при возвращении лимита в пять легионеров?

– Уровень лиги повысится, конкуренция добавится. Молодые игроки будут расти, потому что будет больше хороших хоккеистов в команде.

Только я бы посоветовал ввести ценз на легионеров. Те два иностранца, которые добавятся, должны быть определенного уровня. Это должны быть хоккеисты с опытом игры в и сборных, что бы не брали кого попало. Лимит «3+2» – это будет отлично, – сказал хоккейный агент .