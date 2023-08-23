Бабаев о Жафярове: «Была договоренность с «Ак Барсом», что Дамир пойдет на понижение окладной части. Он очень хотел играть в клубе»

Агент Дамира Жафярова высказался о переподписании контракта игрока с «Ак Барсом».

Ранее появилась информация о том, что зарплата снизилась с 80 до 60 млн рублей

«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договоренность с руководством казанского клуба о том, что Дамир пойдет на понижение окладной части.

Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в « », – сказал .