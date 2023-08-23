Бабаев о Жафярове: «Была договоренность с «Ак Барсом», что Дамир пойдет на понижение окладной части. Он очень хотел играть в клубе»
Агент Дамира Жафярова высказался о переподписании контракта игрока с «Ак Барсом».
Ранее появилась информация о том, что зарплата Жафярова снизилась с 80 до 60 млн рублей
«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договоренность с руководством казанского клуба о том, что Дамир пойдет на понижение окладной части.
Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в «Ак Барсе», – сказал Шуми Бабаев.
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