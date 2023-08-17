Кожевников о том, что СКА может понизить зарплаты минимум 10 игрокам: «Все же по закону. Куда им деваться? Пускай в НХЛ едут! Там налоги 50%»

Теги СКА НХЛ КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг деньги потолок зарплат Хоккей

Александр Кожевников оценил возможное понижение зарплат десяти хоккеистам СКА.

– Чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА перезаключит контракты минимум с 10 игроками на пониженных условиях.

– Все же по закону. Роман Ротенберг же сказал, что они будут за этим смотреть.

– Обычно в такой ситуации делают обмены.

– Это то же самое, какая разница? Может, будут и обмены. Я не знаю политику. 

– Почему в НХЛ не додумались до такой схемы?

– Почему? Они додумались. Схема та же. Мы не отстаем от них.

– Разве возможно в НХЛ, что 10 игроков одного клуба согласятся на понижение зарплат?

– Давайте так, у нас и так зарплаты многих игроков превышены. Все же хотят получать больше, агенты хотят больше.

– Если игроки хотят больше, то как они согласятся на понижение?

– А куда им деваться? Пускай в НХЛ едут!

– Завышены ли зарплаты в НХЛ?

– Там налоги 50%. Нормальная схема, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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15 комментариев

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Владимири Йолкиннен
- И вот эту бутылочку Белуги, пожалуйста. мне сегодня перевод от Романа Борисовича Р. придет.
+20
0
+20
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Maxim Shumov
Да! Пусть валят в эту отсталую НХЛ, если не нравится играть в системе! А если и соберутся ехать, мы их патриотически повяжем в наручники! Наливай еще!
+17
0
+17
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Амфитрион
Главное, ни слова против Ромы. Остальную хрень городить можно.
+11
0
+11
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Maxim Shumov
Ответ Владимири Йолкиннен
- И вот эту бутылочку Белуги, пожалуйста. мне сегодня перевод от Романа Борисовича Р. придет.
Сомневаюсь на счёт белуги)) судя по всему - там антисептик для рук в ход идёт
+5
0
+5
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Fenix4050
Ответ Maxim Shumov
Да! Пусть валят в эту отсталую НХЛ, если не нравится играть в системе! А если и соберутся ехать, мы их патриотически повяжем в наручники! Наливай еще!
да, пусть валят, только если соберутся щас живо в армию отправим.
+4
0
+4
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Bartez1986
это диалог Кожевникова и Назарова у входа в КБ, да?
+3
0
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Pablo Rodrigues
Урок школьной арифметики для Кожевникова.
Минимальный контракт новичка в НХЛ, если не ошибаюсь, 750 000 долл. Около 70 млн руб. по нынешнему курсу.
Не силен в американских налогах, но НДФЛ базовый вроде там 37%. Даже если 50% налоги снимут, останется 35 млн руб. Минимальный гарантированный!
А СКА вроде еще меньше собрался платить.
Вот очень хочется чтобы парочка парней хотя бы решились щёлкнуть по носу этих недоменеджеров и подписались в НХЛ.
Не все ж такие терпилы как Фкдотов
+3
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Maxim Shumov
Судя по речам - клиент очень сильно выпивает уже несколько дней. Роману Борисычу пора кореша на капельницу везти.
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Александр Василич
Наверное журналист, или кто там, специально ему звонят когда он под "наркозом" . А иначе как объяснить такую несвязную речь?)
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Алексей Тарлыков
Какую ахинею он отвечал, просто смех!
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gukmamop
Кожевников: "Ротенберг это Закон!"
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ZaharPetrovicUralez
В отсталой НХЛ такое невозможно. Пусть у КХЛ учатся, как из-под потолка вылезать. Рома - гениальный генменеджер и тренер
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Владимири Йолкиннен
Ответ Maxim Shumov
Сомневаюсь на счёт белуги)) судя по всему - там антисептик для рук в ход идёт
ну так это на перевод купит))
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Саша Матвеев
Ответ Bartez1986
это диалог Кожевникова и Назарова у входа в КБ, да?
На выходе
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Фунтяра
Ответ Pablo Rodrigues
Урок школьной арифметики для Кожевникова. Минимальный контракт новичка в НХЛ, если не ошибаюсь, 750 000 долл. Около 70 млн руб. по нынешнему курсу. Не силен в американских налогах, но НДФЛ базовый вроде там 37%. Даже если 50% налоги снимут, останется 35 млн руб. Минимальный гарантированный! А СКА вроде еще меньше собрался платить. Вот очень хочется чтобы парочка парней хотя бы решились щёлкнуть по носу этих недоменеджеров и подписались в НХЛ. Не все ж такие терпилы как Фкдотов
Можно подумать в НХЛ очередь за нашими игроками и всем готовы гарантированные контракты давать. Это скорее двусторонний и вперед в АХЛ, где 35 превращаются в 5.
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