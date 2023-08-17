Кожевников о том, что СКА может понизить зарплаты минимум 10 игрокам: «Все же по закону. Куда им деваться? Пускай в НХЛ едут! Там налоги 50%»

Александр Кожевников оценил возможное понижение зарплат десяти хоккеистам СКА.

– Чтобы уложиться в потолок зарплат, перезаключит контракты минимум с 10 игроками на пониженных условиях.

– Все же по закону. же сказал, что они будут за этим смотреть.

– Обычно в такой ситуации делают обмены.

– Это то же самое, какая разница? Может, будут и обмены. Я не знаю политику.

– Почему в НХЛ не додумались до такой схемы?

– Почему? Они додумались. Схема та же. Мы не отстаем от них.

– Разве возможно в НХЛ, что 10 игроков одного клуба согласятся на понижение зарплат?

– Давайте так, у нас и так зарплаты многих игроков превышены. Все же хотят получать больше, агенты хотят больше.

– Если игроки хотят больше, то как они согласятся на понижение?

– А куда им деваться? Пускай в НХЛ едут!

– Завышены ли зарплаты в ?

– Там налоги 50%. Нормальная схема, – сказал двукратный олимпийский чемпион.