Кожевников о том, что СКА может понизить зарплаты минимум 10 игрокам: «Все же по закону. Куда им деваться? Пускай в НХЛ едут! Там налоги 50%»
Александр Кожевников оценил возможное понижение зарплат десяти хоккеистам СКА.
– Чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА перезаключит контракты минимум с 10 игроками на пониженных условиях.
– Все же по закону. Роман Ротенберг же сказал, что они будут за этим смотреть.
– Обычно в такой ситуации делают обмены.
– Это то же самое, какая разница? Может, будут и обмены. Я не знаю политику.
– Почему в НХЛ не додумались до такой схемы?
– Почему? Они додумались. Схема та же. Мы не отстаем от них.
– Разве возможно в НХЛ, что 10 игроков одного клуба согласятся на понижение зарплат?
– Давайте так, у нас и так зарплаты многих игроков превышены. Все же хотят получать больше, агенты хотят больше.
– Если игроки хотят больше, то как они согласятся на понижение?
– А куда им деваться? Пускай в НХЛ едут!
– Завышены ли зарплаты в НХЛ?
– Там налоги 50%. Нормальная схема, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Минимальный контракт новичка в НХЛ, если не ошибаюсь, 750 000 долл. Около 70 млн руб. по нынешнему курсу.
Не силен в американских налогах, но НДФЛ базовый вроде там 37%. Даже если 50% налоги снимут, останется 35 млн руб. Минимальный гарантированный!
А СКА вроде еще меньше собрался платить.
Вот очень хочется чтобы парочка парней хотя бы решились щёлкнуть по носу этих недоменеджеров и подписались в НХЛ.
Не все ж такие терпилы как Фкдотов