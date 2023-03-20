Морозов о потолке: «900 млн – это оптимально на данный момент. Если понизить до 600, топовые игроки, наверное, будут пытаться заработать в других лигах»

Президент КХЛ Алексей Морозов считает оптимальным потолок зарплат в 900 млн рублей.

«У нас хоккейная страна, она входит в топ-5 стран по развитию хоккея. И все у нас привыкли к хорошему, высокому уровню.

Если понизить до уровня 600 [млн рублей], наверное, те наши игроки топовые, которые заслуживают получать хорошие зарплаты, показывают результат, они, может быть, будут искать зароботок на стороне, ехать в другие лиги, пробиваться там, пытаться заработать.

Карьера спортсмена не такая длинная. Поэтому 900 – это оптимально на данный момент», – сказал Морозов.