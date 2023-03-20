Морозов о потолке: «900 млн – это оптимально на данный момент. Если понизить до 600, топовые игроки, наверное, будут пытаться заработать в других лигах»

Теги Алексей Морозов Первый канал КХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов считает оптимальным потолок зарплат в 900 млн рублей.

«У нас хоккейная страна, она входит в топ-5 стран по развитию хоккея. И все у нас привыкли к хорошему, высокому уровню.

Если понизить до уровня 600 [млн рублей], наверное, те наши игроки топовые, которые заслуживают получать хорошие зарплаты, показывают результат, они, может быть, будут искать зароботок на стороне, ехать в другие лиги, пробиваться там, пытаться заработать.

Карьера спортсмена не такая длинная. Поэтому 900 – это оптимально на данный момент», – сказал Морозов.

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22 комментария

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kutavlik
Назовите хоть одного игрока, который достоин той зарплаты, которую он получает!!!
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thefl
Ответ yulay
Швейцария, например.
за такие же деньги? разве в Щвейцарии нет лимитов?
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kutavlik
Если бы они кому-то, где-то были бы нужны, то давно бы уехали!!!!
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HockeyMan
Ответ Амфитрион
Так может пускай и зарабатывают? Третьяк же все беспокоился, что проклятые легионеры занимают места молодых звездочек? Пусть понизится уровень лиги, но она начнет хотя бы стремление к самоокупаемости. Хотя о чем я, кому это надо, лучше продолжать жить на донатах.
По мне лучше будет классный уровень игроков, чем самоокупаемость клубов
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HockeyMan
Ответ Gagarin Party
спасибо за минусы ребятушки, рад что вы не согласны со мной. Ведь у нас все граждане живут в прекрасных домах, ездят на хороших автомобилях по хорошим дорогам. Поэтому тупо сливать миллиарды на развлечения из бюджета абсолютно нормально.
А для чего жить, если не будет развлечений? )
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Сергей Вятич
Если понизить до условных 600, наш хоккей перестанет выполнять ту социальную - назовём ее так - функцию, которая от него требуется и за выполнение которой дают и будут давать 900.
Понятно, почему Морозов не называет эту объективную причину, выдвигая вместо нее спорный тезис о том, что условный Радулов поедет в Швейцарию, если 600.
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Andrey Bokov
Ответ Амфитрион
То есть делать кальку с НХЛ можно, но главную задачу коммерческой лиги выполнять не нужно?) Зачем все эти полы/потолки, если они все равно не работают? И с чего это не предлагать НХЛ, если КХЛ это ее копия? Да, корявая, не работающая, но копия.
нормальная копия. если бы все наши, хотя бы наши, кто играет там, играли бы здесь и за свои клубы, у нас была бы Лига-огонь. Но нет. Тут каждый первый прям с со слезами умиления отправляет всех и каждого хоть куда, пусть в АХЛ, главное не остаться здесь. А потом все говорят про окупаемость.. Странно как-то. Не находите? За счет чего окупаться? На кого ходить? Если 8 из 10 новостей на ветке про нхл. С таким подходом нам не светит.Я то понимаю, что руководство хоккеем в стране на самом недееспособном уровне. И все от этого. О чем говорить, если президент ФХР советы раздает молодым как уехать в нхл. В штатах такой бы президент уже сидел бы за "изнасилование"
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Andrey Bokov
Ответ Данил Колпиков
Есть данные по финской и швейцарской лигам?
у меня нет.я и спрашиваю про самоокупаемость. может внатуре чухонцы ,как Корейко, втихаря ярды рубят на своих парнях))
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Амфитрион
Ответ Andrey Bokov
а где самоокупаемая Лига есть? Можно пример? нхл не предлагать. Там колониальный подход ко всем остальным и они просто выгребают таланты, бесплатно причем. Просветите пжлста
То есть делать кальку с НХЛ можно, но главную задачу коммерческой лиги выполнять не нужно?) Зачем все эти полы/потолки, если они все равно не работают? И с чего это не предлагать НХЛ, если КХЛ это ее копия? Да, корявая, не работающая, но копия.
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yulay
Ответ thefl
в каких других?
Швейцария, например.
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Данил Колпиков
Ответ Andrey Bokov
а где самоокупаемая Лига есть? Можно пример? нхл не предлагать. Там колониальный подход ко всем остальным и они просто выгребают таланты, бесплатно причем. Просветите пжлста
Есть данные по финской и швейцарской лигам?
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thefl
в каких других?
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yulay
нужен жесткий потолок, которые учитывает:.
- все личные и командные бонусы, в том числе за победу
- все компенсации за оффершиты
- все выплаты компенсаций за разрыв контрактов
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Gagarin Party
Ответ Gagarin Party
миллиард сюда, миллиард туда. А могли бы что то полезное построить. Пока вот так будут разбазаривать бюджет, никогда не будем жить хорошо.
спасибо за минусы ребятушки, рад что вы не согласны со мной. Ведь у нас все граждане живут в прекрасных домах, ездят на хороших автомобилях по хорошим дорогам. Поэтому тупо сливать миллиарды на развлечения из бюджета абсолютно нормально.
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Andrey Bokov
Ответ Амфитрион
Так может пускай и зарабатывают? Третьяк же все беспокоился, что проклятые легионеры занимают места молодых звездочек? Пусть понизится уровень лиги, но она начнет хотя бы стремление к самоокупаемости. Хотя о чем я, кому это надо, лучше продолжать жить на донатах.
а где самоокупаемая Лига есть? Можно пример? нхл не предлагать. Там колониальный подход ко всем остальным и они просто выгребают таланты, бесплатно причем. Просветите пжлста
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Дима Миронов
кто поедет в другие лиги? если потолок будет 300 все равно никто не куда не уедет
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serov1
И чО!? Бюджетные в большинстве случае деньги, можно и на что то полезное пустить для общества. А если не нравится зарплата, пускай играют в других лигах. Карьера не длинная? Ну дак вэлком на завод, там она длинная. Вот честно прям бесят такие заявления, он действительно не понимает что говорит?
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alexkondr
Ответ Gagarin Party
миллиард сюда, миллиард туда. А могли бы что то полезное построить. Пока вот так будут разбазаривать бюджет, никогда не будем жить хорошо.
все, на что могли построить что-то хорошее, улетает в сторону соседней страны
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Амфитрион
Так может пускай и зарабатывают? Третьяк же все беспокоился, что проклятые легионеры занимают места молодых звездочек? Пусть понизится уровень лиги, но она начнет хотя бы стремление к самоокупаемости. Хотя о чем я, кому это надо, лучше продолжать жить на донатах.
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Алексей Иванов
Для ска нужно сделать минимальный бюджет в лиге
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Gagarin Party
миллиард сюда, миллиард туда. А могли бы что то полезное построить. Пока вот так будут разбазаривать бюджет, никогда не будем жить хорошо.
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Nastra
Бонусы и разрывы/переподписания контрактов включите в потолок и будет вполне неплохо.
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