Морозов о потолке: «900 млн – это оптимально на данный момент. Если понизить до 600, топовые игроки, наверное, будут пытаться заработать в других лигах»
Президент КХЛ Алексей Морозов считает оптимальным потолок зарплат в 900 млн рублей.
«У нас хоккейная страна, она входит в топ-5 стран по развитию хоккея. И все у нас привыкли к хорошему, высокому уровню.
Если понизить до уровня 600 [млн рублей], наверное, те наши игроки топовые, которые заслуживают получать хорошие зарплаты, показывают результат, они, может быть, будут искать зароботок на стороне, ехать в другие лиги, пробиваться там, пытаться заработать.
Карьера спортсмена не такая длинная. Поэтому 900 – это оптимально на данный момент», – сказал Морозов.
Понятно, почему Морозов не называет эту объективную причину, выдвигая вместо нее спорный тезис о том, что условный Радулов поедет в Швейцарию, если 600.
- все личные и командные бонусы, в том числе за победу
- все компенсации за оффершиты
- все выплаты компенсаций за разрыв контрактов