Плющев о деле Федотова: «Он оказался крайним, парня мурыжат ни за что. Зачем-то обратились в ИИХФ, вот и получили такое решение»

Владимир Плющев назвал Ивана Федотова главным пострадавшим в контрактном споре.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«В этой истории больше всего жалко самого Ивана, парня мурыжат ни за что. Не очень понимаю, зачем вообще было инициировать обращения в . С самого начала надо было дать наводку руководителям ЦСКА и «Филадельфии», чтобы они разобрались между собой.

Был бы идеальный вариант, договорись клубы самостоятельно. Тем более были основания для компромисса, у «Филадельфии» сейчас нет острой необходимости усиливать вратарскую позицию. А так, зачем-то обратились в ИИХФ. Вот и получили в итоге такое решение, парень будет страдать.

Интересно, позволят ли ему эти полгода за кого-то хотя бы играть. Психологически для него это тяжелое испытание. Парень он сильный, мужественно принял призыв в армию. Остается только сожалеть, что для него все так обернулось, он оказался крайним», – сказал заслуженный тренер России.