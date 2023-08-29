Плющев о деле Федотова: «Он оказался крайним, парня мурыжат ни за что. Зачем-то обратились в ИИХФ, вот и получили такое решение»
Владимир Плющев назвал Ивана Федотова главным пострадавшим в контрактном споре.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
«В этой истории больше всего жалко самого Ивана, парня мурыжат ни за что. Не очень понимаю, зачем вообще было инициировать обращения в ИИХФ. С самого начала надо было дать наводку руководителям ЦСКА и «Филадельфии», чтобы они разобрались между собой.
Был бы идеальный вариант, договорись клубы самостоятельно. Тем более были основания для компромисса, у «Филадельфии» сейчас нет острой необходимости усиливать вратарскую позицию. А так, зачем-то обратились в ИИХФ. Вот и получили в итоге такое решение, парень будет страдать.
Интересно, позволят ли ему эти полгода за кого-то хотя бы играть. Психологически для него это тяжелое испытание. Парень он сильный, мужественно принял призыв в армию. Остается только сожалеть, что для него все так обернулось, он оказался крайним», – сказал заслуженный тренер России.
Пусть бы хоть какую-то ясность внесли. Может они и пытались как-то разрулить сложившуюся ситуацию (например, договориться об аренде или о расторжении контракта с ФФ), но не получилось. Или вообще не было никаких попыток договориться.
А то получается, что реальной информации ноль, а одни только предположения и советы от посторонних людей о том, что нужно было сделать, а что не нужно.