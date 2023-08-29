Плющев о деле Федотова: «Он оказался крайним, парня мурыжат ни за что. Зачем-то обратились в ИИХФ, вот и получили такое решение»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев назвал Ивана Федотова главным пострадавшим в контрактном споре.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«В этой истории больше всего жалко самого Ивана, парня мурыжат ни за что. Не очень понимаю, зачем вообще было инициировать обращения в ИИХФ. С самого начала надо было дать наводку руководителям ЦСКА и «Филадельфии», чтобы они разобрались между собой.

Был бы идеальный вариант, договорись клубы самостоятельно. Тем более были основания для компромисса, у «Филадельфии» сейчас нет острой необходимости усиливать вратарскую позицию. А так, зачем-то обратились в ИИХФ. Вот и получили в итоге такое решение, парень будет страдать.

Интересно, позволят ли ему эти полгода за кого-то хотя бы играть. Психологически для него это тяжелое испытание. Парень он сильный, мужественно принял призыв в армию. Остается только сожалеть, что для него все так обернулось, он оказался крайним», – сказал заслуженный тренер России. 

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4 комментария

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Maxim Shumov
А, так это ИИХФ виноваты?))
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viktorpavlov70
Так давали и время, и наводку. Вот только руководители ЦСКА ни с кем договариваться не хотели, а считали что они и так правы. И только потом последовало обращение в ИИХФ. А вовсе не наоборот, как сейчас поёт Плющёв.
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Marienburg
Если бы руководителей собрали и дали на водку, могли договориться
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Злобный колобок
Почему бы журналистам не обратиться за комментариями напрямую к "главному пострадавшему" или к его агентам в НХЛ и КХЛ, вместо того, чтобы без конца мурыжить людей не имеющих к "делу Федотова" прямого отношения вроде тех же Плющева, Кожевникова, Сушинского и других (бедному Кожевникову из-за вас по три раза на дню переобуваться приходится).
Пусть бы хоть какую-то ясность внесли. Может они и пытались как-то разрулить сложившуюся ситуацию (например, договориться об аренде или о расторжении контракта с ФФ), но не получилось. Или вообще не было никаких попыток договориться.
А то получается, что реальной информации ноль, а одни только предположения и советы от посторонних людей о том, что нужно было сделать, а что не нужно.
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