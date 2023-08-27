Вячеслав Быков: «Я против любых санкций, ограничивающих возможности Федотова. Обидно, если ФХР не может его защитить»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

«Есть много функционеров, федераций и организаций, которые принимают правила и регламенты. Но, в конечном счете, они должны защищать хоккеиста, чтобы он мог играть. Это должно быть во главе.

Он на льду показывает мастерство, благодаря нему болельщики приходят на стадион. А сейчас эти организации стараются показать свою силу, а игрок страдает.

Я против любых санкций, которые ограничивают возможности Федотова. Наверняка, многие функционеры и советники ему говорили, что нужно делать, с кем подписывать контракт. А игрок не всегда знает, как ему поступать, он не сведущ в юридических вопросах, он просто хочет играть. Я здесь на стороне игрока.

Есть КХЛ, НХЛ, ИИХФ, ФХР. Эти организации должны все вопросы решать между собой. Очень обидно, если Федерация хоккея России не может защитить Федотова», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

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4 комментария

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Александр Митраков
> Я против любых санкций, которые ограничивают возможности Федотова

Где были эти слова, когда его в армию увозили?
+7
0
+7
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Olga.t
ФХР защищает интересы ЦСКА, а не Федотова.
+1
0
+1
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Marienburg
Так может, вообще все санкции в спорте отменить? Каждая по своему ограничивает возможности спортсменов
0
0
0
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Костя Кот
Ответ Александр Митраков
> Я против любых санкций, которые ограничивают возможности Федотова Где были эти слова, когда его в армию увозили?
в Швейцарии
0
0
0
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