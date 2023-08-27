Вячеслав Быков: «Я против любых санкций, ограничивающих возможности Федотова. Обидно, если ФХР не может его защитить»

Вячеслав Быков прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации .

«Есть много функционеров, федераций и организаций, которые принимают правила и регламенты. Но, в конечном счете, они должны защищать хоккеиста, чтобы он мог играть. Это должно быть во главе.

Он на льду показывает мастерство, благодаря нему болельщики приходят на стадион. А сейчас эти организации стараются показать свою силу, а игрок страдает.

Я против любых санкций, которые ограничивают возможности Федотова. Наверняка, многие функционеры и советники ему говорили, что нужно делать, с кем подписывать контракт. А игрок не всегда знает, как ему поступать, он не сведущ в юридических вопросах, он просто хочет играть. Я здесь на стороне игрока.

Есть КХЛ, , ИИХФ, . Эти организации должны все вопросы решать между собой. Очень обидно, если Федерация хоккея России не может защитить Федотова», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.