Кожевников о решении ФХР по Федотову: «Войны в хоккее нам сейчас не нужно. Закон есть закон, придется еще несколько месяцев посидеть»
Александр Кожевников выступил против войны с ИИХФ из-за дела Ивана Федотова.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
«Больше всего жалко, что Иван не будет играть. То, как он выглядел со «Спартаком», говорит, что парень готовился. Что ж, придется еще несколько месяцев посидеть.
Думаю, для него ничего страшного от этого простоя не будет. Если бы ему было глубоко за 30, это было бы проблемой. Ничего не поделать, закон есть закон, надо придерживаться правил. Войны в хоккее нам сейчас не нужно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
" Закон - это не заповеди божьи и не скрижали моисеевы. Когда нужно, следует забить на него"
У нас специальная военная спецоперация на Украине. Где сборная Украины по хоккею? В какой она лиге играет? В пятой? Десятой? Или в Бангкоке где-то сидят?
Начинается какая-то ерунда, возня у этого гребаного Тардифа, гниды этой, начинается, естественно, не его, но он чисто политическая проститутка. Он поет под эти дудки, решений своих не принимает никогда."
Кожевников 29.08.23г «Больше всего жалко, что Иван не будет играть. То, как он выглядел со «Спартаком», говорит, что парень готовился. Что ж, придется еще несколько месяцев посидеть.
Думаю, для него ничего страшного от этого простоя не будет. Если бы ему было глубоко за 30, это было бы проблемой. Ничего не поделать, закон есть закон, надо придерживаться правил. Войны в хоккее нам сейчас не нужно» Так кто же из ни политическая проститутка?
Просто человек протрезвел