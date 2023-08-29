Кожевников о решении ФХР по Федотову: «Войны в хоккее нам сейчас не нужно. Закон есть закон, придется еще несколько месяцев посидеть»

Александр Кожевников выступил против войны с ИИХФ из-за дела Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«Больше всего жалко, что Иван не будет играть. То, как он выглядел со «Спартаком», говорит, что парень готовился. Что ж, придется еще несколько месяцев посидеть.

Думаю, для него ничего страшного от этого простоя не будет. Если бы ему было глубоко за 30, это было бы проблемой. Ничего не поделать, закон есть закон, надо придерживаться правил. Войны в хоккее нам сейчас не нужно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.