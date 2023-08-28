Дмитрий Губерниев: «СКА и «Зенит» – невероятные раздражители для всей России. Обыграть их – праздник для многих»

Теги Зенит СКА болельщики премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев назвал СКА и «Зенит» раздражителями для всей России.

В воскресенье в загородном спортивном клубе «Ленинское» под Санкт‑Петербургом состоялась презентация команды СКА на сезон КХЛ‑2023/24. Комментатор «Матч ТВ» был ведущим мероприятия.

– Как быть лояльным ко многим клубам и при этом не попадать в немилость к болельщикам?

– Вы про меня? Я же хоккейный обозреватель. У нас на «Матч ТВ» есть целая плеяда хоккейный комментаторов, точно так же могу сказать и про футбол. Комментаторов много, а обозреватель один – это я.

Я работал на двух чемпионатах мира в Москве, выезжал на разные турниры, 1 сентября буду работать в студии на матче открытия сезона ЦСКА – «Ак Барс».

Я стараюсь соблюдать баланс – одинаково уважительно относиться к любой команде, но я могу себе позволить выйти в свитере любого клуба КХЛ. Когда мне предложили выйти в свитере СКА, я с удовольствием это сделал, потому что это уважение к команде, к тому, что происходит, и моя благодарность.

Я, без ложной скромности, хорошо делаю свою работу, поэтому нужно дарить людям праздник.

– Зритель и болельщик видит, что от вас все это идет без какого‑либо негатива?

– Абсолютно. Я вообще за российский спорт, да здравствует конкуренция!

Мы же прекрасно понимаем, что СКА – невероятный раздражитель для всей России, как и «Зенит». Обыграть СКА – это праздник для многих, это здорово, потому что команды становятся сильнее, это подхлестывает другие разные коллективы.

Еще хочу сказать, смотрите, пришли юные мальчишки‑хоккеисты, смотрели взахлеб за презентацией, потом играли в хоккей на глазах у мастеров, затем благотворительный матч, поэтому тут все организовано очень здорово, для людей, – сказал Губерниев.

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27 комментариев

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Bartez1986
лучшего ведущего для этого финского шабаша во главе с главным ньюсмейкером спортса и представить невозможно
+18
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Aleksey Yashin
"Я же хоккейный обозреватель"

Я что-то пропустил? Когда он успел?
Похоже на мем, где смерть стучится в одну за другой двери:
Сначала гребля
Потом биатлон
Футбол
Фигурное катание
И вот теперь добрался до хоккея...
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Михон Мясной
Да не праздник, а обыкновенное удовлетворение от того, что справедливость восторжествовала. Хоть и ненадолго, но зло наказано!
+5
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dedpihto59
Газпром мечты сбываются‼️
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Alexander Nikitin
Зенит - да, он победитель чемпионата России, а СКА когда последний раз брал Кубок Гагарина? Так себе чисто имиджевый раздражитель.
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Алг
Ответ Alexander Nikitin
Зенит - да, он победитель чемпионата России, а СКА когда последний раз брал Кубок Гагарина? Так себе чисто имиджевый раздражитель.
Точно, коллега! Я бы сказал, не раздражитель, а объект ненависти. Причем не столько "Зенит", сколько СКА во главе с Йозе Марино.
+4
-1
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kulik13
Ну да, а потом эти мальчишки смотрят, как подписывают алкоголика/водителя из НХЛ.
Стимул попробовать себя в НХЛ сразу появляется, чтобы потом на пенсии перейти в сосиску.
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Volgogradets
вся страна радуется когда унижают спартак
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65 дней
Ответ Aleksey Yashin
"Я же хоккейный обозреватель" Я что-то пропустил? Когда он успел? Похоже на мем, где смерть стучится в одну за другой двери: Сначала гребля Потом биатлон Футбол Фигурное катание И вот теперь добрался до хоккея...
он ещё и политик, эксперт в области политического подлизунства
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Заборостроитель
Да, в еврокубках вся страна😅
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Артем Гладских
да от тебя тоже сама почти вся страна шарахается
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Жанна Калгина
После проигрыша зенита один день праздник,а после проигрыша Спартака месяц праздник
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Machine Head
Ответ Russ Ivan
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
У миллионеров всегда найдутся подхалимы , такие как Губер. И даже некоторые будут сидеть на обсосанном диване , кушать доширак , но будут подлизывать богатым.
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garryking
Как и сам герой заголовка..
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Machine Head
Ответ Полосатый Октобус*)
Наоборот, правильнее было бы его любить. Вам веселее жилось бы, если бы СКА выиграл подряд 5 КГ? А вы недовольны...
Откуда такие привилегии для ска выиграть 5 кг ? Они за 18 лет под Газпромом сподобились на два . Да и то последний раз 7 лет назад . И все эти семь лет выкидывали как бачок из раздевалки мимо чемпионского окна
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Mr. Fett
Ответ Алг
Точно, коллега! Я бы сказал, не раздражитель, а объект ненависти. Причем не столько "Зенит", сколько СКА во главе с Йозе Марино.
Ну, СКА последние годы реально очень странная вещь. Как житель Петербурга говорю...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Aleksey Yashin
"Я же хоккейный обозреватель" Я что-то пропустил? Когда он успел? Похоже на мем, где смерть стучится в одну за другой двери: Сначала гребля Потом биатлон Футбол Фигурное катание И вот теперь добрался до хоккея...
Гребля, биатлон, хоккей…какая разница, для майонеза главное, чтоб палка в руке была😎
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Бухгалтер2021
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пусть
этот урвоень в европе показывают
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prus_3
А как заголовок-то подан, блеск!
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Сергей Жарковский
Был Голос биатлона, будет Голос хоккея, всего делов?!
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Russ Ivan
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
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Nogoi89
Скромничает, Дмитрий!
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