Дмитрий Губерниев: «СКА и «Зенит» – невероятные раздражители для всей России. Обыграть их – праздник для многих»

Дмитрий Губерниев назвал СКА и «Зенит» раздражителями для всей России.

В воскресенье в загородном спортивном клубе «Ленинское» под Санкт‑Петербургом состоялась презентация команды СКА на сезон КХЛ‑2023/24. Комментатор « » был ведущим мероприятия.

– Как быть лояльным ко многим клубам и при этом не попадать в немилость к болельщикам?

– Вы про меня? Я же хоккейный обозреватель. У нас на «Матч ТВ» есть целая плеяда хоккейный комментаторов, точно так же могу сказать и про футбол. Комментаторов много, а обозреватель один – это я.

Я работал на двух чемпионатах мира в Москве, выезжал на разные турниры, 1 сентября буду работать в студии на матче открытия сезона ЦСКА – «Ак Барс».

Я стараюсь соблюдать баланс – одинаково уважительно относиться к любой команде, но я могу себе позволить выйти в свитере любого клуба . Когда мне предложили выйти в свитере СКА, я с удовольствием это сделал, потому что это уважение к команде, к тому, что происходит, и моя благодарность.

Я, без ложной скромности, хорошо делаю свою работу, поэтому нужно дарить людям праздник.

– Зритель и болельщик видит, что от вас все это идет без какого‑либо негатива?

– Абсолютно. Я вообще за российский спорт, да здравствует конкуренция!

Мы же прекрасно понимаем, что СКА – невероятный раздражитель для всей России, как и « ». Обыграть СКА – это праздник для многих, это здорово, потому что команды становятся сильнее, это подхлестывает другие разные коллективы.

Еще хочу сказать, смотрите, пришли юные мальчишки‑хоккеисты, смотрели взахлеб за презентацией, потом играли в хоккей на глазах у мастеров, затем благотворительный матч, поэтому тут все организовано очень здорово, для людей, – сказал .