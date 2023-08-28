Дмитрий Губерниев: «СКА и «Зенит» – невероятные раздражители для всей России. Обыграть их – праздник для многих»
Дмитрий Губерниев назвал СКА и «Зенит» раздражителями для всей России.
В воскресенье в загородном спортивном клубе «Ленинское» под Санкт‑Петербургом состоялась презентация команды СКА на сезон КХЛ‑2023/24. Комментатор «Матч ТВ» был ведущим мероприятия.
– Как быть лояльным ко многим клубам и при этом не попадать в немилость к болельщикам?
– Вы про меня? Я же хоккейный обозреватель. У нас на «Матч ТВ» есть целая плеяда хоккейный комментаторов, точно так же могу сказать и про футбол. Комментаторов много, а обозреватель один – это я.
Я работал на двух чемпионатах мира в Москве, выезжал на разные турниры, 1 сентября буду работать в студии на матче открытия сезона ЦСКА – «Ак Барс».
Я стараюсь соблюдать баланс – одинаково уважительно относиться к любой команде, но я могу себе позволить выйти в свитере любого клуба КХЛ. Когда мне предложили выйти в свитере СКА, я с удовольствием это сделал, потому что это уважение к команде, к тому, что происходит, и моя благодарность.
Я, без ложной скромности, хорошо делаю свою работу, поэтому нужно дарить людям праздник.
– Зритель и болельщик видит, что от вас все это идет без какого‑либо негатива?
– Абсолютно. Я вообще за российский спорт, да здравствует конкуренция!
Мы же прекрасно понимаем, что СКА – невероятный раздражитель для всей России, как и «Зенит». Обыграть СКА – это праздник для многих, это здорово, потому что команды становятся сильнее, это подхлестывает другие разные коллективы.
Еще хочу сказать, смотрите, пришли юные мальчишки‑хоккеисты, смотрели взахлеб за презентацией, потом играли в хоккей на глазах у мастеров, затем благотворительный матч, поэтому тут все организовано очень здорово, для людей, – сказал Губерниев.
Я что-то пропустил? Когда он успел?
Похоже на мем, где смерть стучится в одну за другой двери:
Сначала гребля
Потом биатлон
Футбол
Фигурное катание
И вот теперь добрался до хоккея...
Стимул попробовать себя в НХЛ сразу появляется, чтобы потом на пенсии перейти в сосиску.
этот урвоень в европе показывают