Москвина показала хоккеистам СКА, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже». Ротенберг, Миллер, Медведев аплодировали

Тамара Москвина показала хоккеистам СКА, как надо выходить на сцену.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию приняла участие в презентации состава клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2023/24.

поднялась на сцену и обменялась приветствиями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, главным тренером СКА Романом Ротенбергом и председателем совета директоров СКА Александром Медведевым.

– Тамара Николаевна, вопрос как к великому тренеру по фигурному катанию: замечания к выходу игроков есть? Красиво выходили [на сцену]? – спросил ведущий церемонии .

– Они красиво выходили. Но в основном надо выходить, смотря на зрителей. А на руководство посмотрим позже.

Поэтому на следующую презентацию идем так... – объяснила 82-летняя Москвина и показала игрокам, как именно нужно выходить на сцену.

Миллер, Ротенберг и Медведев поаплодировали ей.