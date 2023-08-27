Москвина показала хоккеистам СКА, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже». Ротенберг, Миллер, Медведев аплодировали
Тамара Москвина показала хоккеистам СКА, как надо выходить на сцену.
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию приняла участие в презентации состава клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2023/24.
Москвина поднялась на сцену и обменялась приветствиями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, главным тренером СКА Романом Ротенбергом и председателем совета директоров СКА Александром Медведевым.
– Тамара Николаевна, вопрос как к великому тренеру по фигурному катанию: замечания к выходу игроков есть? Красиво выходили [на сцену]? – спросил ведущий церемонии Дмитрий Губерниев.
– Они красиво выходили. Но в основном надо выходить, смотря на зрителей. А на руководство посмотрим позже.
Поэтому на следующую презентацию идем так... – объяснила 82-летняя Москвина и показала игрокам, как именно нужно выходить на сцену.
Миллер, Ротенберг и Медведев поаплодировали ей.
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