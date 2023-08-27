Москвина показала хоккеистам СКА, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже». Ротенберг, Миллер, Медведев аплодировали

Теги СКА Тамара Москвина Александр Медведев Алексей Миллер Дмитрий Губерниев КХЛ Роман Ротенберг ахахаха Хоккей

Тамара Москвина показала хоккеистам СКА, как надо выходить на сцену.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию приняла участие в презентации состава клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2023/24.

Москвина поднялась на сцену и обменялась приветствиями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, главным тренером СКА Романом Ротенбергом и председателем совета директоров СКА Александром Медведевым.

– Тамара Николаевна, вопрос как к великому тренеру по фигурному катанию: замечания к выходу игроков есть? Красиво выходили [на сцену]? – спросил ведущий церемонии Дмитрий Губерниев.

– Они красиво выходили. Но в основном надо выходить, смотря на зрителей. А на руководство посмотрим позже.

Поэтому на следующую презентацию идем так... – объяснила 82-летняя Москвина и показала игрокам, как именно нужно выходить на сцену.

Миллер, Ротенберг и Медведев поаплодировали ей.

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12 комментариев

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Алеся Ткаченко
Гениальная Тамара Москвина👏
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ретроградный меркурий
В два раза ниже дядей по росту и в три раза выше их как личность. У Тамары Николаевны каждую фразу можно записывать как афоризм
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-2
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Bartez1986
у Миллера и так рожа противная, а когда смеётся - так вообще
+14
-3
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Е...С
Просто чудо женщина!
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несахар
Ответ Bartez1986
у Миллера и так рожа противная, а когда смеётся - так вообще
и повадки приблатненные
+6
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Дружба11
Тамара Николаевна-какая Вы Прелесть, всегда подсветите любую обстановку.Солнышко!
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Аленка_76
Тамара Николаевна лучшенькая)
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Allairina
Это гениально. Молодец, Тамара Николаевна! Прекрасный человек и отличный тренер!
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Ярик01
Кто кормит, на того и смотрят ...
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несахар
Ответ Bartez1986
у Миллера и так рожа противная, а когда смеётся - так вообще
а вообще на многих фото миллер будто только что с похмелья)
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Tosha NeoN
Зрителей не было, одно руководство
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Сергей Мартьянов
Ответ Bartez1986
у Миллера и так рожа противная, а когда смеётся - так вообще
Сто процентов согласен.
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