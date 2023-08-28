Москвина о презентации СКА: «Фигуристы завидуют такой популярности. Гордость охватывает, когда видишь такой праздник»

Тамара Москвина сравнила популярность хоккеистов и фигуристов.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию приняла участие в презентации состава на сезон-2023/24. Она показала хоккеистам, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже».

– Гордость охватывает, когда видишь такой праздник. Можно сказать, что фигуристы завидуют такой популярности, известности и важности подобной презентации.

– Когда Дмитрий Губерниев позвал на сцену, для вас это стало неожиданностью?

– Да, это был чистый экспромт. Приятно, что такой известный журналист знает фигурное катание и отдает дань уважения некоторым тренерам.

– Правда, он всем отдает дань уважения, всех любит, потому что мы делаем общее дело, стараемся доставить удовольствие, какие-то эмоции, иногда не совсем положительные болельщикам.

В этом и заключается интерес спорта как зрелища, элемента борьбы, преодоления себя. Эмоции двигают жизнь людей всех возрастов, а для молодежи такие праздники очень важны: дети видят то, чем они хотят заниматься. Это доставляет удовольствие жителям города и страны.

– Показалось, что вы немного смутились, когда он назвал вас королевой.

– Да, потому что королева обычно находится в возрасте, я-то еще молодая! Шутка, конечно. Просто у нас много хороших тренеров, специалистов и фигуристов. А я люблю оставаться за кадром, – сказала 82-летняя Москвина.

Также в презентации приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.