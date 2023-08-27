Игрокам СКА вручили бронзовые медали КХЛ. Глава «Газпрома» Миллер тоже получил награду
Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали за выход в полуфинал Кубка Гагарина.
Клуб провел презентацию состава на сезон‑2023/24.
В торжественной церемонии, которую провел ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, приняли участие председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров СКА Александр Медведев и главный тренер клуба Роман Ротенберг.
На презентации команды игроки получили бронзовые медали за полуфинал плей-офф-2023.
Сообщается, что Миллеру также вручили награду.
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