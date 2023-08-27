Игрокам СКА вручили бронзовые медали КХЛ. Глава «Газпрома» Миллер тоже получил награду

Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали за выход в полуфинал Кубка Гагарина.

Клуб провел презентацию состава на сезон‑2023/24.

В торжественной церемонии, которую провел ведущий и комментатор , приняли участие председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров СКА Александр Медведев и главный тренер клуба .

На презентации команды игроки получили бронзовые медали за полуфинал плей-офф-2023.

Сообщается, что Миллеру также вручили награду.

В сезоне-2022/23 клуб из Петербурга проиграл ЦСКА (2-4 в серии) в финале Запада.