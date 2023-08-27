Игрокам СКА вручили бронзовые медали КХЛ. Глава «Газпрома» Миллер тоже получил награду

Теги СКА Газпром Александр Медведев Алексей Миллер Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали за выход в полуфинал Кубка Гагарина.

Клуб провел презентацию состава на сезон‑2023/24.

В торжественной церемонии, которую провел ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, приняли участие председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров СКА Александр Медведев и главный тренер клуба Роман Ротенберг.

На презентации команды игроки получили бронзовые медали за полуфинал плей-офф-2023.

Сообщается, что Миллеру также вручили награду.

В сезоне-2022/23 клуб из Петербурга проиграл ЦСКА (2-4 в серии) в финале Запада.

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5 комментариев

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Александр Колосов
Миллер такими темпами скоро обгонит Майкла Фелпса по количеству медалей
+3
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Vladislav Zhalobkevich
Интересно, сколько у Миллера всего этих медалей/орденов и прочего? Брежнева перегнал, или ещё нет?
Кремлёвская компашка прям северокорейских маршалов напоминает.
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stalnoii
Ответ Bartez1986
ну а чо, неплохо же играл. добротный хоккеист для 3-го звена
идеально вписался в систему, великого просмотрилы миллионов матчей
+2
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+2
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Bartez1986
ну а чо, неплохо же играл. добротный хоккеист для 3-го звена
+1
0
+1
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продавец-пипец
Миллеру - тазик с цементом!!!
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