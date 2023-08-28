Василевский, Шестеркин, Сорокин вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги, Георгиев – 8-й
Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.
НХЛ на официальном сайте опубликовала десятку лучших голкиперов лиги.
Возглавил рейтинг вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Второе место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс», третье – Илья Сорокин из «Айлендерс». Александр Георгиев («Колорадо») стал 8-м.
1. Андрей Василевский («Тампа»)
2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
3. Илья Сорокин («Айлендерс»)
4. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
5. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
6. Линус Улльмарк («Бостон»)
7. Джейк Эттинджер («Даллас»)
8. Александр Георгиев («Колорадо»)
9. Филип Густавссон («Миннесота»)
10. Тэтчер Демко («Ванкувер»).
Сорокину давали лучшего кипера, а Шестеркину "золотой шлем" в своем амплуа