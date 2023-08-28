Василевский, Шестеркин, Сорокин вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги, Георгиев – 8-й

Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.

на официальном сайте опубликовала десятку лучших голкиперов лиги.

Возглавил рейтинг вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Второе место занял из «Рейнджерс», третье – из «Айлендерс». Александр Георгиев («Колорадо») стал 8-м.

1. (« »)

2. Игорь Шестеркин (« »)

3. Илья Сорокин (« »)

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5. (« »)

6. (« »)

7. Джейк Эттинджер (« »)

8. Александр Георгиев (« »)

9. Филип Густавссон («Миннесота»)

10. Тэтчер Демко («Ванкувер»).