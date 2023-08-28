Василевский, Шестеркин, Сорокин вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги, Георгиев – 8-й

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Бостон Тампа-Бэй Нэшвилл Ванкувер Миннесота Колорадо Даллас НХЛ Андрей Василевский Виннипег Илья Сорокин Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Юусе Сарос Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Александр Георгиев Филип Густавссон Джейк Эттинджер Хоккей

Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.

НХЛ на официальном сайте опубликовала десятку лучших голкиперов лиги.

Возглавил рейтинг вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Второе место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс», третье – Илья Сорокин из «Айлендерс». Александр Георгиев («Колорадо») стал 8-м.

1. Андрей ВасилевскийТампа»)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

3. Илья Сорокин («Айлендерс»)

4. Коннор ХеллибакВиннипег»)

5. Юусе СаросНэшвилл»)

6. Линус УлльмаркБостон»)

7. Джейк Эттинджер («Даллас»)

8. Александр Георгиев («Колорадо»)

9. Филип Густавссон («Миннесота»)

10. Тэтчер Демко («Ванкувер»).

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31 комментарий

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Rus Donskoy
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гордость! 👍
+53
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Xxx Xxx
Вратарская школа 👍
+31
-1
+30
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Evincive
Круто !!!
+20
0
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Харламов Никита
вратари у нас действительно 🔥🔥🔥 правда не думаю, что в КХЛ был бы такой же прогресс
Да, вряд ли бы их включили в список лучших вратарей НХЛ.
+12
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Лютый альбинос
Ну так Третьяк то был прав или не прав, когда говорил о российской вратарской школе?)) В любом случае: Новокузнецк, Москва и Уфа - респект!
+11
-1
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Свидетель со стороны жениха
Где Бобровский?
+9
0
+9
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Евгений Кузнецов
фантастическое превосходство российской вратарской школы, конечно! тотальное, по сути
+7
-1
+6
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Лютый альбинос
Эххх, нам бы ещё защитников на уровне вратарей и нападающих. Вот тогда бы была реальная красная машина.
+6
-2
+4
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zamo
С одной стороны, Илья Сорокин только третий вратарь страны, получается... С другой...
+4
0
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ILYA_FCB
Бобровский: да да, пошёл я...
+5
-3
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Ko Vi
Ответ Харламов Никита
вратари у нас действительно 🔥🔥🔥 правда не думаю, что в КХЛ был бы такой же прогресс
странная претензия, Шестеркин и Сорокин приехали из основы клубов КХЛ, Вася тоже, но намного меньше играл, еще по нему можно с натяжкой сказать, что он прогрессировал уже в НХЛ
Сорокину давали лучшего кипера, а Шестеркину "золотой шлем" в своем амплуа
+2
0
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j-rich
Демко, который пропустил больше полсезона и пускает более трёх шайб за игру в топ-10)) тот же Веймелка или Хуссо куда более достойны
+1
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Dmitry Nizovtsev
Ответ Лютый альбинос
Эххх, нам бы ещё защитников на уровне вратарей и нападающих. Вот тогда бы была реальная красная машина.
А смысл? Все равно эта «машина»🚗 ближайшие годы нигде ездить не будет
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Vitezslav
Ответ Свидетель со стороны жениха
Где Бобровский?
Во Флориде.
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zamo
Ответ Crenk
По прошлому чемпу Сорокин был самым стабильным
Да, я ток про рейтинг писал. Он вообще, как и любой рейтинг, неоднозначен. Илья точно был стабильнее и Васи, и Игоря. Плюс есть ещё несколько киперов не из России, кто классно сезон отыграли. А тот же Тэтчер Демко, за которого я очень болею, в десятке именно условно авансом. Он после операции старт сезона провалил, потом опять долго лечился. Вернулся и выдал мощную концовку. Но отрезок слишком короткий был, чтобы так однозначно оценить на топ-10. Так что ему скорее авансом за его потенциал и общепризнанный уровень место дали.
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Anton Ilchenko
Ответ Лютый альбинос
Эххх, нам бы ещё защитников на уровне вратарей и нападающих. Вот тогда бы была реальная красная машина.
И Бога за яйца сжимать, да?
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Кефтеме
Ответ ILYA_FCB
Бобровский: да да, пошёл я...
Всë таки не заслужил топ 10
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Ilovethisgame77
Ответ ILYA_FCB
Бобровский: да да, пошёл я...
Он и пошёл
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Crenk
Ответ zamo
С одной стороны, Илья Сорокин только третий вратарь страны, получается... С другой...
По прошлому чемпу Сорокин был самым стабильным
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Vitezslav
Ответ Ko Vi
странная претензия, Шестеркин и Сорокин приехали из основы клубов КХЛ, Вася тоже, но намного меньше играл, еще по нему можно с натяжкой сказать, что он прогрессировал уже в НХЛ Сорокину давали лучшего кипера, а Шестеркину "золотой шлем" в своем амплуа
Вася был лидером команды КХЛ, дошедшей до полуфинала Кубка Гагарина.
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vdvbill.e1.ru
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Ответ mc-manaman
школа вратарская у нас хорошая
Просто произошла какая то аномалия, не более
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Serge Vendino
Ответ Свидетель со стороны жениха
Где Бобровский?
Смотрели только на регулярку, видимо
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Shem010
Как же приятно ерт побери!!!
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ivany4
а ведь когда то акромя Подомацкава с Сакаловым за сборную и играть та некаму було
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mc-manaman
школа вратарская у нас хорошая
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