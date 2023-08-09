Сорокин, Бобровский и Кучеров – в числе номинантов премии «Лучший хоккеист России»

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Сорокин, Бобровский и Кучеров вошли в число номинантов премии «Лучший хоккеист России».

«Лучший хоккеист России» – проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие крупнейшие российские спортивные СМИ. По итогам премии определится лучший российский хоккеист сезона.

В опросе приняли участие 60 человек. В список голосовавших вошли журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.

Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 – в остальных. Единственным критерием было гражданство РФ. При этом отмечается, что в номинации «Лучший хоккеист КХЛ» можно было голосовать за иностранцев.

В список номинантов вошли:

«Лучший хоккеист»: Илья Сорокин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров;

«Лучший вратарь»: Илья Сорокин, Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин;

«Лучший защитник»: Дмитрий Орлов, Александр Никишин и Михаил Сергачев;

«Лучший нападающий»: Иван Барбашев, Никита Кучеров и Александр Радулов;

«Лучший юниор» (U-20): Никита Гребенкин, Прохор Полтапов и Матвей Мичков;

«Лучший тренер»: Зинэтула Билялетдинов, Сергей Федоров и Игорь Ларионов;

«Лучший менеджер»: Марат Валиуллин, Игорь Есмантович и Максим Гафуров;

«Лучший хоккеист КХЛ»: Михаил Григоренко, Александр Радулов и Дмитрий Яшкин.

Победители станут известны 23 августа.

 

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1 комментарий

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Александр Филиппов
Это Харламов трофи? Как его вообще выбирали?
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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