Сорокин, Бобровский и Кучеров – в числе номинантов премии «Лучший хоккеист России»
Сорокин, Бобровский и Кучеров вошли в число номинантов премии «Лучший хоккеист России».
«Лучший хоккеист России» – проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие крупнейшие российские спортивные СМИ. По итогам премии определится лучший российский хоккеист сезона.
В опросе приняли участие 60 человек. В список голосовавших вошли журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.
Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 – в остальных. Единственным критерием было гражданство РФ. При этом отмечается, что в номинации «Лучший хоккеист КХЛ» можно было голосовать за иностранцев.
В список номинантов вошли:
«Лучший хоккеист»: Илья Сорокин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров;
«Лучший вратарь»: Илья Сорокин, Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин;
«Лучший защитник»: Дмитрий Орлов, Александр Никишин и Михаил Сергачев;
«Лучший нападающий»: Иван Барбашев, Никита Кучеров и Александр Радулов;
«Лучший юниор» (U-20): Никита Гребенкин, Прохор Полтапов и Матвей Мичков;
«Лучший тренер»: Зинэтула Билялетдинов, Сергей Федоров и Игорь Ларионов;
«Лучший менеджер»: Марат Валиуллин, Игорь Есмантович и Максим Гафуров;
«Лучший хоккеист КХЛ»: Михаил Григоренко, Александр Радулов и Дмитрий Яшкин.
Победители станут известны 23 августа.
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