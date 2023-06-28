Шестеркин о Сорокине: «Он бы давно уже получил «Везину», если бы я решал. В следующем сезоне вернется еще сильнее и победит»

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Матч ТВ Хоккей

Игорь Шестеркин высказался о 2-м месте Ильи Сорокина в голосовании за «Везину».

Вратарь «Рейнджерс» стал обладателем приза лучшему вратарю сезона НХЛ в прошлом году. 

– Илья Сорокин обогнал Линуса Улльмарка в голосовании на «Харт Трофи», но уступил в борьбе за титул лучшего вратаря лиги. Почему?

– В первом случае голосовала пресса, а во втором – генменеджеры. Возможно, лучшие друзья вратарей – это журналисты? Стоит об этом задуматься.

А вообще голосование на «Харт Трофи» – это показатель того, какой наибольший вклад внес игрок в то, что его клуб попал в плей-офф. Ведь Сорокин набрал больше всех очков среди вратарей (имеются в виду очки команды – прим. Sports.ru).

Он провел шикарный сезон, помог «Айлендерс» выйти в плей-офф. И он вполне заслуженно мог забирать «Везина Трофи». По крайней мере, если бы решение принимал конкретно я – разумеется, приз уже давно бы получил Сорока.

Но я знаю Илью. В следующем сезоне он вернется еще сильнее. И обязательно победит

– Два генменеджера НХЛ проголосовали за вас по «Везине», поставив на третье место. Это приятно?

– Да там кто-то случайно ткнул в мою фамилию, по ходу дела. Набирали Сороку с Улльмарком, а меня взяли третьим до кучи, рядом постоять, – сказал Шестеркин. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий