Шестеркин о Сорокине: «Он бы давно уже получил «Везину», если бы я решал. В следующем сезоне вернется еще сильнее и победит»

Игорь Шестеркин высказался о 2-м месте Ильи Сорокина в голосовании за «Везину».

Вратарь « » стал обладателем приза лучшему вратарю сезона в прошлом году.

– обогнал в голосовании на «Харт Трофи», но уступил в борьбе за титул лучшего вратаря лиги. Почему?

– В первом случае голосовала пресса, а во втором – генменеджеры. Возможно, лучшие друзья вратарей – это журналисты? Стоит об этом задуматься.

А вообще голосование на «Харт Трофи» – это показатель того, какой наибольший вклад внес игрок в то, что его клуб попал в плей-офф. Ведь Сорокин набрал больше всех очков среди вратарей (имеются в виду очки команды – прим. Sports.ru).

Он провел шикарный сезон, помог « » выйти в плей-офф. И он вполне заслуженно мог забирать «Везина Трофи». По крайней мере, если бы решение принимал конкретно я – разумеется, приз уже давно бы получил Сорока.

Но я знаю Илью. В следующем сезоне он вернется еще сильнее. И обязательно победит

– Два генменеджера НХЛ проголосовали за вас по «Везине», поставив на третье место. Это приятно?

– Да там кто-то случайно ткнул в мою фамилию, по ходу дела. Набирали Сороку с Улльмарком, а меня взяли третьим до кучи, рядом постоять, – сказал Шестеркин.