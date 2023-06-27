Капризов занял 4-е место среди левых вингеров в голосовании за сборные сезона НХЛ, Овечкин – 7-е. Кучеров стал 4-м среди правых крайних

Кирилл Капризов занял 4-е место в голосовании за попадание в сборные сезона НХЛ.

Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

занял 4-е место среди левых крайних нападающих, уступив Джейсону Робертсону («Даллас», 1-я сборная), Артемию Панарину («Рейнджерс», 2-я сборная) и Райану Нюджент-Хопкинсу («Эдмонтон»).

В этом же рейтинге 7-е место занял капитан « » .

Среди правых крайних 4-е место занял форвард («Тампа»). Он уступил Давиду Пастрняку («Бостон», 1-я сборная), Мэттью Ткачаку («Флорида», 2-я сборная) и Микко Рантанену («Колорадо»).

В голосовании за центрфорвардов россияне упомянуты не были.

Среди защитников 17-е место занял («Тампа»).

Среди вратарей 6-е место занял Александр Георгиев («Колорадо»), 8-е – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), а Андрей Василевский («Тампа») разделил 10-е место.

Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет