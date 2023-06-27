Капризов занял 4-е место среди левых вингеров в голосовании за сборные сезона НХЛ, Овечкин – 7-е. Кучеров стал 4-м среди правых крайних

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Миннесота Колорадо Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Александр Георгиев Михаил Сергачев Хоккей

Кирилл Капризов занял 4-е место в голосовании за попадание в сборные сезона НХЛ.

Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Капризов занял 4-е место среди левых крайних нападающих, уступив Джейсону Робертсону («Даллас», 1-я сборная), Артемию Панарину («Рейнджерс», 2-я сборная) и Райану Нюджент-Хопкинсу («Эдмонтон»). 

В этом же рейтинге 7-е место занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

Среди правых крайних 4-е место занял форвард Никита Кучеров («Тампа»). Он уступил Давиду Пастрняку («Бостон», 1-я сборная), Мэттью Ткачаку («Флорида», 2-я сборная) и Микко Рантанену («Колорадо»). 

В голосовании за центрфорвардов россияне упомянуты не были.

Среди защитников 17-е место занял Михаил Сергачев («Тампа»). 

Среди вратарей 6-е место занял Александр Георгиев («Колорадо»), 8-е – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), а Андрей Василевский («Тампа») разделил 10-е место. 

Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет

5 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Амфитрион
А Панарина нет в заголовке по особым причинам?
Панарин в отдельной новости был, на которую ссылка есть
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Амфитрион
А Панарина нет в заголовке по особым причинам?
+2
-1
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Дмитрий Травницкий
Ответ Амфитрион
А Панарина нет в заголовке по особым причинам?
про второе место Панарина есть отдельная новость.
+1
0
+1
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YoRHa
Ответ Амфитрион
А Панарина нет в заголовке по особым причинам?
Да. И причина эта — новость про него уже была.
0
0
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Амфитрион
Ответ Александр Балабанов
Панарин в отдельной новости был, на которую ссылка есть
Понял)
0
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