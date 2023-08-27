Кожевников о решении ФХР по Федотову: «Ругаться никто не хочет, война нам сейчас не нужна. Думаю, еще будут разбираться»

Александр Кожевников высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024 года.



Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

«ФХР решила сделать вот так. Думаю, еще будут разбираться, но ругаться никто не хочет. Война нам сейчас не нужна.

Есть определенные юридические вещи, если мы соглашаемся с ними, то их надо выполнять. Все равно же когда-то придется играть», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»