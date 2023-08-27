Фетисов о КХЛ: «Мы должны разобраться, чего хотим – независимую лигу или чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о Фонбет Чемпионате КХЛ.

КХЛ проводит чемпионат России, права на который лиге делегировала Федерация хоккея России.

является членом Международной федерации хоккея. 14 августа объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Когда я занимался созданием Евро-азиатской хоккейной лиги, то мы планировали сделать ее коммерческой, чтобы она не зависела от федерации. Ее регламент соответствовал Национальной хоккейной лиге. Были предусмотрены процедура драфта, неограниченно свободные агенты одного возраста.

Я даже сумел инициировать поправку в закон о том, что отношения между игроком и клубом регламентируются не только Трудовым кодексом, что сейчас является проблемой, но и другими нормативными документами. Контакт игрока должен был быть неприкосновенным, а договоренности о переходах – на основе желания клуба отпустить его.

пошла своим путем, и имеем то, что имеем.

Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим – независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы .