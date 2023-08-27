Фетисов о КХЛ: «Мы должны разобраться, чего хотим – независимую лигу или чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Вячеслав Фетисов КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о Фонбет Чемпионате КХЛ.

КХЛ проводит чемпионат России, права на который лиге делегировала Федерация хоккея России.

ФХР является членом Международной федерации хоккея. 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Когда я занимался созданием Евро-азиатской хоккейной лиги, то мы планировали сделать ее коммерческой, чтобы она не зависела от федерации. Ее регламент соответствовал Национальной хоккейной лиге. Были предусмотрены процедура драфта, неограниченно свободные агенты одного возраста.

Я даже сумел инициировать поправку в закон о том, что отношения между игроком и клубом регламентируются не только Трудовым кодексом, что сейчас является проблемой, но и другими нормативными документами. Контакт игрока должен был быть неприкосновенным, а договоренности о переходах – на основе желания клуба отпустить его.

КХЛ пошла своим путем, и имеем то, что имеем.

Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим – независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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18 комментариев

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Idacius
Мы хотим коммерческую лигу, но чтобы за три месяца до ЧМ клубы отпускали игроков в сборную и из легионеров только продавец шаурмы на арене.
+14
-1
+13
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Manas Zhumadilov
за столько лет не разобрались ?)))
особый путь взад какой то)))
недонхл и недочемпионат
+12
-1
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ivan555navi
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КХЛ необходимо отделится от ФХР.
ФХР занимается различными сборными, а КХЛ проведением своего чемпионата.
Нет никакого смысла нынешнем положении.
+7
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Заборостроитель
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https://www.sports.ru/hockey/1110259403-putin-morozovu-vy-znaete-chto-kxl-ya-pridumal-poetomu-ya-zainteresovan.html
https://www.sports.ru/hockey/19657379.html
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Daishi
Все, как и всегда.. как только взяли за жопу, так сразу включается проверенный временем песенный механизм "Будем все менять!", "Будем жить, как люди, как у лучших домах Ландона и Упарижу!".) А до этого, кто 10 лет мешал этим заниматься? Обама-гроза отечественных подъездов?!)))
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разноцветный логотип
>договоренности о переходах – на основе желания клуба отпустить его.

)0)0)0)0))))))0)0)0)
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Russ Ivan
Фетисов давно бы уже послал Третьяка и его лизоблюдство ИИХФ, но боится наступить на яйца корпоративу ночных хоккеистов...
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Maturmalai
Начните разбираться с катавасии в собственной голове, Вячеслав Александрович.
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Artur Sekhian
«Вот когда я был…» Очередная бравада от легенды хоккея, ставшего никчемным флюгером-депутатом, который продал все ради денег
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Кавабунга Шреддоголовый
Пока в законе о физической культуре и спорте не будут сделаны соответствующие изменения, чтобы КХЛ могла существовать отдельно от ФХР, ничего не изменится, а Фетисов может воздух сотрясать своими "я, да я" сколько угодно
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ivan555navi
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Ответ Daishi
Все, как и всегда.. как только взяли за жопу, так сразу включается проверенный временем песенный механизм "Будем все менять!", "Будем жить, как люди, как у лучших домах Ландона и Упарижу!".) А до этого, кто 10 лет мешал этим заниматься? Обама-гроза отечественных подъездов?!)))
Судя по байдену и зеле, проблема их подъездов не у них в головах, а в России.
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разноцветный логотип
Ответ ivan555navi
КХЛ необходимо отделится от ФХР. ФХР занимается различными сборными, а КХЛ проведением своего чемпионата. Нет никакого смысла нынешнем положении.
никто не даст так сделать со стороны ФХР. уверен. потому что в нынешнем положении ФХР будет вообще бесполезна, а Третьяку нравится быть на виду
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ivan555navi
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Пока в законе о физической культуре и спорте не будут сделаны соответствующие изменения, чтобы КХЛ могла существовать отдельно от ФХР, ничего не изменится, а Фетисов может воздух сотрясать своими "я, да я" сколько угодно
Назови пункт закона который нужно заменить?
Сам не знаешь, что пишешь.
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