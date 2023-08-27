Фетисов о КХЛ: «Мы должны разобраться, чего хотим – независимую лигу или чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается»
Вячеслав Фетисов поделился мыслями о Фонбет Чемпионате КХЛ.
КХЛ проводит чемпионат России, права на который лиге делегировала Федерация хоккея России.
ФХР является членом Международной федерации хоккея. 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
«Когда я занимался созданием Евро-азиатской хоккейной лиги, то мы планировали сделать ее коммерческой, чтобы она не зависела от федерации. Ее регламент соответствовал Национальной хоккейной лиге. Были предусмотрены процедура драфта, неограниченно свободные агенты одного возраста.
Я даже сумел инициировать поправку в закон о том, что отношения между игроком и клубом регламентируются не только Трудовым кодексом, что сейчас является проблемой, но и другими нормативными документами. Контакт игрока должен был быть неприкосновенным, а договоренности о переходах – на основе желания клуба отпустить его.
КХЛ пошла своим путем, и имеем то, что имеем.
Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим – независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
особый путь взад какой то)))
недонхл и недочемпионат
ФХР занимается различными сборными, а КХЛ проведением своего чемпионата.
Нет никакого смысла нынешнем положении.
https://www.sports.ru/hockey/1110259403-putin-morozovu-vy-znaete-chto-kxl-ya-pridumal-poetomu-ya-zainteresovan.html
https://www.sports.ru/hockey/19657379.html
)0)0)0)0))))))0)0)0)
Сам не знаешь, что пишешь.