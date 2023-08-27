Михайлов об отстранении России: «В ИИХФ представители недружественных стран. Я бы приостановил членство до тех пор, пока наши сборные не восстановят»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Борис Михайлов ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Борис Михайлов высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Будь моя воля, то как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят.

Они каждый год кормят нас завтраками. В Международной федерации представители недружественных стран, наших представителей отлучили от совещаний, поэтому они делают, что хотят, чего с ними советоваться?

Но наш хоккей жил и до них. Они просто сильных не любят и под любыми предлогами хотят нас не допускать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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7 комментариев

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Dorokhov Misha
опытный геополитик.
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weaverpro
Борис, был же самый адекватный из всех прошлых чемпионов, зачем пятнаешь репутацию - сильно запугали?
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Jeff Lebowski
Ответ Atsuktuvas
"Недружественные страны" - это страны, которые живут лучше России ?
Нет, это все страны, кроме России.
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Atsuktuvas
"Недружественные страны" - это страны, которые живут лучше России ?
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Olga.t
Боюсь, ждать придётся долго...
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Vadoniy
"Сильных не любят, поэтому стараются не допускать", - это вообще что за бред? Сила сборной России по хоккею во многом даёься авансом из-за нескольких классных игроков в НХЛ и очень старых побед. Сборная России по хоккею в 21-м веке каких-то серьёзных побед имела мало. С чего тогда допускают финнов, шведов и канадцев с американцами? Какая-то чушь, в общем, но советские люди уже преклонного возраста, могут слабо понимать происходящее уже, зачем только это печатают...
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Кавабунга Шреддоголовый
Да ты можешь сколько угодно приостанавливать, только вот уйти легко, а вернуться трудно
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