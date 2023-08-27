Михайлов об отстранении России: «В ИИХФ представители недружественных стран. Я бы приостановил членство до тех пор, пока наши сборные не восстановят»

Борис Михайлов высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Будь моя воля, то как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят.

Они каждый год кормят нас завтраками. В Международной федерации представители недружественных стран, наших представителей отлучили от совещаний, поэтому они делают, что хотят, чего с ними советоваться?

Но наш хоккей жил и до них. Они просто сильных не любят и под любыми предлогами хотят нас не допускать», – заявил двукратный олимпийский чемпион .