Кожевников о Гальченюке: «Не понял, почему его взял СКА, а не «Салават». Петербург – чемпион рынка, но Уфа должна была играть ва-банк»

Александр Кожевников недоумевает, почему «Салават» не подписал Алекса Гальченюка.

– Не понял, почему форварда Гальченюка на этой неделе взял , а не « ».

Нет, я знаю, что Санкт-Петербург – чемпион рынка, и уже привык всех опережать в трансферах. Но в нынешней форс-мажорной ситуации, когда с атакой – беда, Уфа должна была конкурировать и играть ва-банк. Проблем-то с бюджетом у клуба вроде бы нет.

– Гальченюк – серьезное усиление для ?

– Мы часто делаем героев из сомнительных звезд , которые побили какие-то там рекорды. Так вот тут настоящий мастер, который провел не одну сотню матчей в НХЛ и адаптирован к нашей стране.

Так что ход с считаю очень сильным. Может, он даже более забивной, чем его отец. В той же Уфе в связке с Хмелевски был бы звездой лиги, – считает двукратный олимпийский чемпион.