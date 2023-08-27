Кожевников о Гальченюке: «Не понял, почему его взял СКА, а не «Салават». Петербург – чемпион рынка, но Уфа должна была играть ва-банк»

Теги Салават Юлаев СКА АХЛ КХЛ Александр Кожевников Алекс Гальченюк Александр Гальченюк Хоккей

Александр Кожевников недоумевает, почему «Салават» не подписал Алекса Гальченюка.

– Не понял, почему форварда Гальченюка на этой неделе взял СКА, а не «Салават». 

Нет, я знаю, что Санкт-Петербург – чемпион рынка, и уже привык всех опережать в трансферах. Но в нынешней форс-мажорной ситуации, когда с атакой – беда, Уфа должна была конкурировать и играть ва-банк. Проблем-то с бюджетом у клуба вроде бы нет.

– Гальченюк – серьезное усиление для КХЛ?

– Мы часто делаем героев из сомнительных звезд АХЛ, которые побили какие-то там рекорды. Так вот тут настоящий мастер, который провел не одну сотню матчей в НХЛ и адаптирован к нашей стране.

Так что ход с Гальченюком считаю очень сильным. Может, он даже более забивной, чем его отец. В той же Уфе в связке с Хмелевски был бы звездой лиги, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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Антон Некрасов
У того кому лизать пытаешься спроси , он тебе скажет почему не Уфа ;)
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Санитар-волк
"Почему не уфа"? А почему в совке 90% лучших игроков грёб цска? всё потому же.
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Machine Head
У ска денег куры не клюют - потому и в ска - спасибо Газпрому и лично Миллеру . Чего непонятно . И разных плюшек наобещали . И Санкт -Петербург , при все уважении к городу - это не Уфа .
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