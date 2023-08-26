Мальцев о Гальченюке в СКА: «О! Будет кому квартиру сдать. Если без шуток, Галли пошатает лигу»

Михаил Мальцев считает, что Александр Гальченюк будет заметен в КХЛ.

Вчера СКА объявил о подписании контракта с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

«О! Будет кому квартиру сдать) Уже собирался на циане регаться.

Если без шуток, мой прогноз – Галли пошатает лигу», – написал бывший форвард СКА в телеграм-канале.

Отметим, что Мальцев и Гальченюк вместе играли за фарм-клуб «Колорадо» в прошлом сезоне.

Мальцев о Гальченюке: «Вижу посты, что он чуть ли не монстрила какой-то. Он классный и веселый пацан, в «Иглс» Алекс стал моим хорошим товарищем»