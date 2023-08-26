Мальцев о Гальченюке в СКА: «О! Будет кому квартиру сдать. Если без шуток, Галли пошатает лигу»

Теги СКА АХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев считает, что Александр Гальченюк будет заметен в КХЛ.

Вчера СКА объявил о подписании контракта с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

«О! Будет кому квартиру сдать) Уже собирался на циане регаться.

Если без шуток, мой прогноз – Галли пошатает лигу», – написал бывший форвард СКА в телеграм-канале. 

Отметим, что Мальцев и Гальченюк вместе играли за фарм-клуб «Колорадо» в прошлом сезоне. 

Мальцев о Гальченюке: «Вижу посты, что он чуть ли не монстрила какой-то. Он классный и веселый пацан, в «Иглс» Алекс стал моим хорошим товарищем»

4 комментария

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sd4fmwrvz8
Скорее сам будет шататься,чем лигу шатать 😂
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shafigullin.manufacture
- Вот ты говорил город сила. А здесь слабые все.
- Город это злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми. Город забирает силу (с)
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Rodgeras
Или лига пошатает Галю. Случаи всякие бывают.
Много, кто сюдя приходил, я твой дом труба шатать.
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Bratsk Bruins
Сам то где Мальцев?
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