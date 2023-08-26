Леонид Вайсфельд: «Подписание Гальченюка – усиление для СКА. Что касается его нехоккейных дел, будем надеяться, это было досадное недоразумение»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Алекс Гальченюк Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Алекса Гальченюка в СКА.

«Подписание Гальченюка со спортивной точки зрения – безусловно, усиление для СКА. Это игрок, который за карьеру в НХЛ набирал больше, чем пол-очка за игру, и он наверняка поможет СКА.

Что касается его нехоккейных дел, то будем надеяться, что это было просто досадное недоразумение. Если Гальченюк действительно хочет перезагрузить свою карьеру, то, мне кажется, что подписать контракт со СКА – не худший способ», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

21 августа с игрока сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. 

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2 комментария

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ZaharPetrovicUralez
А как же потолок? Или все опять подвинутся процентов на 10 - 15. В Торонто бы такого генменеджера
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Огюст
По моему Гальченюк сменил около десятка хоккейных клубов в НХЛ - играя за каждый по сезону ,за какой то чуть больше ! ! У Ромы в команде сухой закон на спиртное - судя по прошлому сезону !
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