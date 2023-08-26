Захаркин о деле Федотова: «Послать ИИХФ проще всего. Но как потом это обернется? Я за цивилизованный способ решения проблем»

Игорь Захаркин поделился мыслями о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

– За Ивана в нынешней ситуации должен вступиться ЦСКА. Потому что клуб подписывает с ним контракт. ЦСКА должен договориться каким-то образом с «Филадельфией». То есть, должна быть проделана работа, чтобы Иван играл. Он не может оставаться без хоккея.

Мы не знаем каких-то юридических нюансов этой истории. Но, безусловно, судьбу Федотова должен решать ЦСКА.

– Раз ИИХФ встала на сторону «Филадельфии», посчитав, что с ней у вратаря есть действующий контракт, то, может, Федотову стоит сбежать в НХЛ, как раньше наши игроки делали?

– Нет, ну что вы! Таких мыслей вообще не должно быть. Не надо никуда бежать, не надо никому угрожать. Есть цивилизованные способы решения проблемы.

ИИХФ, НХЛ и ФХР связывают юридические отношения. Стороны уважают контракты хоккеистов. ЦСКА должен понять статус контракта Федотова и разобраться с «Филадельфией». Это вопрос переговоров – надо разговаривать, договариваться.

– Многие предлагают не брать в расчет мнение Международной федерации хоккея, раз она отстранила Россию от международных соревнований.

– Всегда есть возможность договориться, соблюдая регламент. Зачем тогда клубы содержат юристов, директоров, менеджеров? Они и должны вести эту работу.

Послать Международную федерацию хоккея проще всего. Но как потом это обернется? Зачем это надо? Я – за цивилизованный способ решения проблем, – сказал бывший тренер сборной России Захаркин.

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