Назаров о возможных санкциях ИИХФ: «Очередная методичка от пиренейского ослика. Тардиф хочет запугать Россию. Они указывают нам, как жить, параллельно вытирая ноги о наш хоккей»

Андрей Назаров высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Похоже, пришла очередная методичка из ИИХФ от нашего пиренейского ослика Люка [Тардифа]. Он хочет запугать Россию: якобы на ЦСКА и Федотова в случае участия Ивана в чемпионате КХЛ будет наложено огромное количество санкций: лишение очков, штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который будет заявлен Федотов, различные индивидуальные санкции на официальных лиц, запрет на международные трансферы и многое другое. Чего там только не наговорили!

Забыли добавить, что, наверное, всем российским хоккеистам сломают клюшки, срежут шнурки на коньках, а также растопят лед на всех московских аренах.

А если серьезно, то нам нужно ориентироваться на себя и на развитие отечественного хоккея, а не идти на поводу и потакать тем, кто выбросил наш спорт с международной арены. В ИИХФ хорошо устроились: указывают нам, как жить, параллельно вытирая ноги о наш любимый российский хоккей», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

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История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока