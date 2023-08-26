ИИХФ получила от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по делу Федотова. Организация находится в контакте с ФХР

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ получила мотивировочную часть апелляции ЦСКА по делу Ивана Федотова.

«Да, мы получили мотивировочную часть апелляции. ЦСКА имеет право оспорить вердикт ИИХФ, основываясь на регламенте Международной федерации хоккея.

Но я отмечу, что членом ИИХФ является не ЦСКА, а ФХР. Поэтому мы находимся в контакте с ФХР», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».

Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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3 комментария

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Andrey w
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ГЕНПЛАН
"Но я отмечу, что членом ИИХФ является не ЦСКА, а ФХР"
Это какой-то позор.
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Алексей Родин
Ответ Andrey w
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у тебя проблемы с русским языком . по твоему "ЦСКА" аббревиатура среднего рода , пойми меня правильно - глаз режет )))
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