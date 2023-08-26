ИИХФ получила от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по делу Федотова. Организация находится в контакте с ФХР
ИИХФ получила мотивировочную часть апелляции ЦСКА по делу Ивана Федотова.
«Да, мы получили мотивировочную часть апелляции. ЦСКА имеет право оспорить вердикт ИИХФ, основываясь на регламенте Международной федерации хоккея.
Но я отмечу, что членом ИИХФ является не ЦСКА, а ФХР. Поэтому мы находимся в контакте с ФХР», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».
Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
Это какой-то позор.