Тардиф о дисквалификации Федотова с 1 сентября: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело»
Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дело против ЦСКА, если Федотов сыграет в КХЛ.
На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия.
ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября.
При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Армейцы подали апелляцию на это решение Международной федерации. Главный тренер клуба Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.
«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации.
Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», – сказал президент ИИХФ.
Ведь только наивные могут верить, что он вернется в ЦСКА после дисквалификации. Его контракт с армейцами нелегален. Скажу больше: он не вернется даже после окончания контракта с Филадельфией в июне 2024 года (если его не продлят, конечно). Конюшня не сможет совершать международные трансферы до августа. Понты привели к невероятному позору.
Так что ФХР понимате что дело пахнет керосином, но ситуацией управляют другие люди, которым вообще на...ть на "международность", так как они давно ее прос...ли.