Тардиф о дисквалификации Федотова с 1 сентября: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дело против ЦСКА, если Федотов сыграет в КХЛ.

На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. 

ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября. 

При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Армейцы подали апелляцию на это решение Международной федерации. Главный тренер клуба Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации.

Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», – сказал президент ИИХФ.

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6 комментариев

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Серый
Ответ Ilya Ilya
Недопустят дл ЧМ?)
Неуместная ирония. ФХР ни за что не будет портить отношения с ИИХФ ради какой-то конюшни. Следовательно, будет обязана исполнять требования ИИХФ. А это значит, что в любом матче, где Федотов будет в заявке, конюшне засчитают техническое поражение. Ну и до кучи индивидуальные санкции, из-за которых Федотову останется только завершить карьеру.
Ведь только наивные могут верить, что он вернется в ЦСКА после дисквалификации. Его контракт с армейцами нелегален. Скажу больше: он не вернется даже после окончания контракта с Филадельфией в июне 2024 года (если его не продлят, конечно). Конюшня не сможет совершать международные трансферы до августа. Понты привели к невероятному позору.
+4
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Владимир
Я бы на месте ЦСКА договорился с Филдольфией об аренде игрока... И я думаю все бы от этого выиграли!! Федотов бы за год вернул бы свою форму, а лётчики бы ещё раз посмотрели нужен он им или нет!!!!
+2
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ilya1809
Ответ Серый
Неуместная ирония. ФХР ни за что не будет портить отношения с ИИХФ ради какой-то конюшни. Следовательно, будет обязана исполнять требования ИИХФ. А это значит, что в любом матче, где Федотов будет в заявке, конюшне засчитают техническое поражение. Ну и до кучи индивидуальные санкции, из-за которых Федотову останется только завершить карьеру. Ведь только наивные могут верить, что он вернется в ЦСКА после дисквалификации. Его контракт с армейцами нелегален. Скажу больше: он не вернется даже после окончания контракта с Филадельфией в июне 2024 года (если его не продлят, конечно). Конюшня не сможет совершать международные трансферы до августа. Понты привели к невероятному позору.
У ФХР может и выбора не быть)они очень не самостоятельны.Товарищ Сечин скажет что нужен "наш ответ Чемберлену", и государство подтвердит позицию, а ФХР расскланяется и удалится.Из за этого ФХР молчит, потому что незнает что там верхушка решит.Они возможно ходят по кабинетам и говорят "давай те не будем", а там говорят "мы должны показать силу", "пусть узнают что мы не прогибаемся".Так сделали уже со многим международными институтами.
Так что ФХР понимате что дело пахнет керосином, но ситуацией управляют другие люди, которым вообще на...ть на "международность", так как они давно ее прос...ли.
+2
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Серый
Ответ Владимир
Я бы на месте ЦСКА договорился с Филдольфией об аренде игрока... И я думаю все бы от этого выиграли!! Федотов бы за год вернул бы свою форму, а лётчики бы ещё раз посмотрели нужен он им или нет!!!!
Уже поздно пить боржоми. Федотов уже может играть только в СА, да и международные трансферы - тю-тю.
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ральф шумахер
Ответ ilya1809
У ФХР может и выбора не быть)они очень не самостоятельны.Товарищ Сечин скажет что нужен "наш ответ Чемберлену", и государство подтвердит позицию, а ФХР расскланяется и удалится.Из за этого ФХР молчит, потому что незнает что там верхушка решит.Они возможно ходят по кабинетам и говорят "давай те не будем", а там говорят "мы должны показать силу", "пусть узнают что мы не прогибаемся".Так сделали уже со многим международными институтами. Так что ФХР понимате что дело пахнет керосином, но ситуацией управляют другие люди, которым вообще на...ть на "международность", так как они давно ее прос...ли.
самое смешное, что тех азеров, которые проломили голову игроку сборной и баскет ЦСКА - просто отпустили и закрыли дело. А тут вот да, товарищ сечин нагнет всех и рассксажет что сильнее НХЛ.
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