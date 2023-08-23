Тардиф о дисквалификации Федотова с 1 сентября: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело»

Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дело против ЦСКА, если Федотов сыграет в КХЛ.

На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия.

ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября.

При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. на год запретили международные трансферы.

Армейцы подали апелляцию на это решение Международной федерации. Главный тренер клуба Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации.

Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», – сказал президент ИИХФ.