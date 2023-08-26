Ротенберг о решении пойти к болельщикам после матч-штрафа: «Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с ними. Мы были как одна семья, и мы выиграли»

Роман Ротенберг объяснил свое решение пойти к болельщикам СКА после матч-штрафа.

Во втором периоде матча с «Сибирью» (6:3) на турнире имени главный тренер резко отреагировал на силовой прием против форварда Захара Бардакова.

Ротенберг выскочил на лед и в резкой форме обратился к скамейке « », за что был удален до конца игры.

После этого специалист присоединился к болельщикам на трибунах и фотографировался с ними.

«Бывает, что все идет не по нашему сценарию, но в этом и есть прелесть хоккея. Это же не театральное представление. Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с болельщиками.

А внизу мне просто запретили стоять. Я решил пойти на трибуну, как обычный болельщик. Мы все были как одна семья, и мы выиграли эту игру.

Получили много позитивных эмоций. Завтра всех ждем на игру и рассчитываем, что каждый сможет на ней заняться своим делом», – сказал Ротенберг.

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