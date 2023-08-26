Ротенберг о решении пойти к болельщикам после матч-штрафа: «Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с ними. Мы были как одна семья, и мы выиграли»
Роман Ротенберг объяснил свое решение пойти к болельщикам СКА после матч-штрафа.
Во втором периоде матча с «Сибирью» (6:3) на турнире имени Пучкова главный тренер СКА резко отреагировал на силовой прием против форварда Захара Бардакова.
Ротенберг выскочил на лед и в резкой форме обратился к скамейке «Сибири», за что был удален до конца игры.
После этого специалист присоединился к болельщикам на трибунах и фотографировался с ними.
«Бывает, что все идет не по нашему сценарию, но в этом и есть прелесть хоккея. Это же не театральное представление. Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с болельщиками.
А внизу мне просто запретили стоять. Я решил пойти на трибуну, как обычный болельщик. Мы все были как одна семья, и мы выиграли эту игру.
Получили много позитивных эмоций. Завтра всех ждем на игру и рассчитываем, что каждый сможет на ней заняться своим делом», – сказал Ротенберг.
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Мы все были как одна семья. Аллилуйя
И мы выиграли эту игру. Аллилуйя
И я простил вам все грехи. Аллилуйя
Вы с болельщиками одна семья!