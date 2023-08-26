Ротенберг о решении пойти к болельщикам после матч-штрафа: «Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с ними. Мы были как одна семья, и мы выиграли»

Теги Сибирь СКА болельщики КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг объяснил свое решение пойти к болельщикам СКА после матч-штрафа.

Во втором периоде матча с «Сибирью» (6:3) на турнире имени Пучкова главный тренер СКА резко отреагировал на силовой прием против форварда Захара Бардакова. 

Ротенберг выскочил на лед и в резкой форме обратился к скамейке «Сибири», за что был удален до конца игры. 

После этого специалист присоединился к болельщикам на трибунах и фотографировался с ними. 

«Бывает, что все идет не по нашему сценарию, но в этом и есть прелесть хоккея. Это же не театральное представление. Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с болельщиками.

А внизу мне просто запретили стоять. Я решил пойти на трибуну, как обычный болельщик. Мы все были как одна семья, и мы выиграли эту игру.

Получили много позитивных эмоций. Завтра всех ждем на игру и рассчитываем, что каждый сможет на ней заняться своим делом», – сказал Ротенберг.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф в игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

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8 комментариев

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Bartez1986
а ещё "пидарас" с финского переводится как "молодой человек", - добавил Йозе
+15
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Дядя Дрон
Беспредельщик. По уму дискву матчей на 5 чемпионата надо бы. Но он хозяин кхл (
+8
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Ruscello
Ротенбергу мало быть тренером СКА, ему еще надо быть и главной звездой клуба.
+6
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Персональные данные Номер 67327384
Я решил пойти на трибуну. Аллилуйя
Мы все были как одна семья. Аллилуйя
И мы выиграли эту игру. Аллилуйя
И я простил вам все грехи. Аллилуйя
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Алексей Синяков
вспомнился момент с Арсеном Венгером
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Machine Head
Все для болельщиков и ####### тоже для них , чтобы все услышали . Позорище !
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Lanc
Пусть Ротенберги пойдут объединяться с народом.
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Rodgeras
Ты быдло!
Вы с болельщиками одна семья!
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